भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार 6 विकेट से जीत हासिल की और 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला अब नागपुर के मैदान पर खेला जाना है, जिसको लेकर दोनों टीमें तैयारियों में जुट गई हैं। इस मुकाबले को लेकर विराट कोहली ने रविवार यानी कि 3 मार्च को मोहम्मद शमी के साथ एक तस्वीर साझा की है, और इस तस्वीर को लेकर एक शानदार कैप्शन भी लिखा जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

शमी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए विराट ने लिखा कि अब अगला पड़ाव नागपुर। साथ में हैं लीन मीन पेस मशीन मोहम्मद शमी। गौरतलब हो कि हैदराबाद के मैदान पर जब टीम इंडिया को शानदार जीत मिली उसमें मोहम्मद शमी की धारदार गेंदबाजी का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में 2 विकेट भी झटके और कंगारुओं को हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया और भारत के जीत की नींव भी रखी।

Nagpur next. With the lean mean pace machine @MdShami11 pic.twitter.com/LoQP1OtKYd

— Virat Kohli (@imVkohli) March 3, 2019