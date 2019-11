बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेलने के लिए टीम इंडिया कोलकाता पहुंच चुकी है। ईडन गार्डंस के मैदान पर पहली बार दोनों टीमें गुलाबी गेंद के साथ डे-नाइट टेस्ट खेलने के लिए तैयार है। ये मुकाबला तो दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक है ही लेकिन भारतीय फैंस और टीम के लिए एक और मायने में शानदार होने वाला है। दरअसल, टीम के स्टार खिलाड़ी और विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी इस मुकाबले में टीम इंडिया के साथ नजर आएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद कप्तान कोहली ने एक फोटो डालकर इस बात की जानकारी दी है जिसपर यूजर्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं।

Crime Partner के साथ डाली फोटोः टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने आज यानी कि 20 नवंबर को ट्विटर पर एक फोटो शेयर की जिसका कैप्शन उन्होंने लिखा कि Crime Partner,बाउंड्री से खिलाड़ी के हांथ से दो रन चुरा लेते हैं। बताइए कौन है। इस तस्वीर को देखकर आप आसानी से कह सकते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी हैं। इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है।

Pant on seeing this tweet pic.twitter.com/wjh24M86DL

I think Dhoni will be back for WI series. team announcement tomorrow.

