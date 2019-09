2016 World Twenty20, Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को अपने टि्वटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की। यह तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2016 में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप के क्वॉटरफाइनल मैच की है। इस मैच में विराट कोहली ने टीम के लिए नाबाद 82 रन बनाए थे। कोहली ने ट्वीट के कैप्शन में लिखा, ‘यह ऐसा मैच रहा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इस इंसान ने मुझे फिटनेस टेस्ट की तरह दौड़ाया।’ कोहली के इस ट्ववीट के बाद से धोनी के संन्यास लेने की खबरों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। रिपोर्ट्स की मानें तो धोनी आज शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास की घोषणा कर सकते हैं।

वहीं विराट कोहली की इस पारी की बदौलत भारत इस मैच को 6 विकेट से जीतने में कामयाब रही। फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह के आउट होने के बाद टीम मुश्किल में दिखाई दे रही थी। लेकिन युवराज सिंह के आउट होने के बाद विराट कोहली ने महज 21 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली और टीम को पांच गेंद रहते ही जीत दिला दी। इससे पहले विराट कोहली ने 30 गेंदों में 35 रन बनाए थे। इस मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने 20 ओवरों में 160 रन बनाए।

इसके जवाब में भारत ने 19.1 ओवर में चार विकेट पर 161 रन बनाकर मैच को आसानी से अपने कब्जे में कर लिया। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने पांचवें विकेट के लिए 67 रनों की नाबाद साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी। धोनी और कोहली ने इस साझेदारी के दौरान काफी रन सिंगल और डबल में बटोरे थे।

टी-20 में अक्सर अंत के ओवरों में खिलाड़ियों की कोशिश बड़े शॉट्स लगाने की होती है। लेकिन धोनी ने विराट कोहली के साथ मिलकर बेहद चतुराई के साथ पारी को आगे बढ़ाया। यही वजह रही कि कोहली आज भी धोनी के साथ हुई उस साझेदारी को नहीं भूल सकें हैं। बता दें कि विराट कोहली अपने फिटनेस का खासा ख्याल रखते हैं। कप्तान कोहली को फिटनेस के मामले में आज वर्ल्ड के कई क्रिकेटर फॉलो करते हैं।

A game I can never forget. Special night. This man, made me run like in a fitness test @msdhoni pic.twitter.com/pzkr5zn4pG

— Virat Kohli (@imVkohli) September 12, 2019