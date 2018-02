Ind vs SA 3rd T20: तीसरे टी 20 मैच के बाद विराट कोहली होंगे सम्मानित, ICC सौंपेगी ऐतिहासिक गदा

शनिवार 24 फरवरी को केपटाउन के न्यूलैंड्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत अपना तीसरा और सीरीज का आखिरी टी 20 मुकाबला खेलेगा। इस मैच के साथ ही भारतीय टीम का दो महीनों से चला आ रहा अफ्रीकी दौरा भी समाप्त हो जाएगा। इस टी 20 मुकाबले के बाद टीम के कप्तान विराट कोहली को ICC की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप गदा पेश करेगी। ICC की ओर से ‘ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम’ खिलाड़ी सुनील गावस्कर और ग्रीम पोलाक टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पुरस्कार समारोह के तुरंत बाद कोहली को गदा देंगे। भारत ने पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में तीसरे और अंतिम टेस्ट में जीत के बाद आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर वन स्थान और 10 लाख डॉलर की ईनामी राशि दी जायेगी।

With India set to be presented the ICC Test Championship Mace after tonight's match in Cape Town, take a look back at how the prize has changed hands over the years.https://t.co/2IiTlXGmdE pic.twitter.com/oxdpiTZRKL

