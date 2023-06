T20 वर्ल्ड कप के किंग हैं विराट कोहली, सबसे ज्यादा रन और अर्धशतक है उनके नाम साथ ही औसत में भी कोई नहीं है आगे

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और सबसे ज्यादा औसत भी उनके नाम पर दर्ज है।

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (सोर्स-एपी फोटो)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की जब बात की जाती है तो सबसे ज्यादा रन भारतीय रन मशीन विराट कोहली के नाम पर दर्ज है, लेकिन जब हम टी20 वर्ल्ड कप की बात करतें हैं तो यहां पर भी विराट कोहली का कोई सानी नहीं है। विराट कोहली का बल्ला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अब तक जमकर चला है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में भी वो रन बनाने में सबसे आगे हैं। टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी बल्लेबाज ने विराट कोहली से ज्यादा रन अब तक नहीं बनाए हैं। हालांकि भारत ने जब 2007 में टी20 वर्ल्ड कप पहली बार जीता था तब कोहली उस टीम का हिस्सा नहीं थे। टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के अब तक किए गए प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेले अब तक की 25 पारियों में 81.5 की औसत के साथ 1141 रन बनाए हैं जो सबसे ज्यादा है। इस दौरान कोहली ने सबसे ज्यादा औसत से भी रन बनाए हैं और उनका ऐवरेज 81.50 का रहा है। अन्य किसी भी बल्लेबाज का इस टूर्नामेंट में औसत उनसे ज्यादा नहीं है साथ ही वो इस टूर्नामेंट में एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं, लेकिन जहां तक अर्धशतक का सवाल है तो सबसे ज्यादा 14 अर्धशतक कोहली के नाम पर दर्ज है। कोहली का स्ट्राइक रेट वर्ल्ड कप में अब तक 131.50 का रहा है। कोहली का टी20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन पारी- 25

रन- 1141

औसत- 81.5

स्ट्राइक रेट- 131.50

अर्धशतक- 14 टी20 क्रिकेट में विराट कोहली का प्रदर्शन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के प्रदर्शन की बात करें तो वो रन बनाने के मामले में टॉप पर हैं और 4000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। कोहली ने अब तक खेले 115 मैचों की 107 पारियों में 52.73 की औसत के साथ 4008 रन बनाए हैं। कोहली का स्ट्राइक रेट इन मैचों में 137.96 का रहा है जबकि एक शतक और 37 अर्धशतक उनके नाम पर दर्ज है। कोहली का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट स्कोर नाबाद 122 रन रहा है। इस प्रारूप में कोहली ने अब तक खेले मैचों में 356 चौके व 117 छक्के जड़े हैं।

