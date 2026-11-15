न्यूजीलैंड दौरे पर पांच मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 74 रनों की जबरदस्त पारी से की थी, लेकिन अगली 3 पारियों में वह विफल रहे। कोहली ने 4 पारियों में 86 रन बनाए। उन्होंने 74, 7, 0 और 5 रनों की पारी खेली। पांचवें वनडे में रविवार (15 नवंबर) को उन्होंने और भी निराश किया।

विराट कोहली एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पर आउट हुए। यह उनकी पुरानी कमजोरी रही है। मैथ्यू फिशर ने 145 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट गेंद की। कोहली ने शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और विकेटकीपर टिम सीफर्ट के हाथों में चली गई। उन्होंने 7 गेंद पर 5 रन बनाए।

कोहली 3 पारियों में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए

विराट कोहली दूसरी बार किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में तीन बार दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। ऐसा पहली बार 2012/13 में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान हुआ था, जब उन्होंने तीन पारियों में 0, 6 और 7 रन बनाए थे। वह चौथी बार किसी वनडे सीरीज या टूर्नामेंट में 3 बार दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। इससे पहले 2011 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज और ऑस्ट्रेलिया में 2014/15 में खेली गई ट्राई सीरीज में ऐसा हुआ था।

वनडे सीरीज में कोहली के सिंगल डिजिट पर आउट होने के सबसे ज्यादा मामले

3 – विश्व कप 2011

3 – पाकिस्तान का भारत दौरा, 2012/13

3 – ऑस्ट्रेलिया में कार्लटन मिड वनडे ट्राई-सीरीज, 2014/15

3 – भारत का न्यूजीलैंड दौरा, 2026

न्यूजीलैंड में रोहित शर्मा फेल

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने 4 पारियों में 30 रन बनाए। उन्होंने 0,23,0 और 7 रनों की पारी खेली। ऐसे प्रदर्शन के बाद उनकी जगह को लेकर सवाल उठना तय है। पूरी खबर पढ़ें।