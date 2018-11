सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली कहते दिख रहे है कि जो लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को पसंद करते हैं, उन्हें भारत में नहीं रहना चाहिए। विराट कोहली का यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनकी आलोचना कर रहे हैं। कोहली ने जिस ट्वीट पर यह बयान था, वह यह था, “ओवर रेटेड बैट्समैन खासकर उनकी बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं दिखता है। मैं भारतीयों की जगह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को देखना ज्यादा पसंद करता हूं।”

इस ट्वीट के जवाब में कोहली ने एक फैन पर निशाना साधते हुए कहा, “ओके, मुझे नहीं लगता कि आपको भारत में रहना चाहिए। आपको कहीं और चले जाना चाहिए और रहना चाहिए। आप हमारे देश में क्यों रह रहे हैं और दूसरे देश को प्यार कर रहे हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे पसंद नहीं करते है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इंडिया में रहना चाहिए और दूसरोंं को पसंद करना चाहिए। अपने सही जगह का चुनाव करना कीजिए।”

Is #Kohli asking his non-Indian fans to leave their country and come to India.. Or to sort their priorities? #WTF pic.twitter.com/tRAX4QbuZI

