हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेले गए पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज को हराने में भारतीय कप्तान विराट कोहली की बड़ी भूमिका रही। 208 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया एक समय 30 रन पर एक विकेट गंवाने के बाद संघर्ष कर रही थी। ऐसे समय विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को संभाला और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही पवेलियन लौटे।

विराट ने 50 गेंद पर नाबाद 94 रन की पारी खेली और राहुल के साथ 100 रन की साझेदारी की। उनके खेलने के अंदाज और पारी की हर कोई तारीफ कर रहा है। इसमें विपक्षी टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर का नाम भी शामिल है। जी हैं, हम सर विवियन रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए रोमांचकारी मैच को विवियन रिचर्ड्स भी देख रहे थे। उन्होंने मैच के बाद ट्वीट कर भारतीय कप्तान की तारीफ की। रिचर्ड्स ने लिखा, गजब। वाकई में कमाल @imVkohli. विराट भी कैरेबियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने नहीं चूके। उन्होंने रिट्वीट किया, ‘Thanks big BOSS. आपका आना बहुत बड़ी बात है।’

इसके बाद विराट ने नमस्कार वाली इमोजी पोस्ट की। शायद विराट कोहली यह कहना चाहते रहे हों कि आपका मेरी बल्लेबाजी देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब विवियन रिचर्ड्स ने विराट कोहली की बल्लेबाजी की तारीफ की है। वे पहले भी मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय कप्तान के बल्लेबाजी करने के तरीके की खुलकर बड़ाई कर चुके हैं। रिचर्ड्स का मानना है कि जब विराट कोहली अपनी रौ में होते हैं तो गेंदबाजों के बस में कुछ नहीं रहता है।

Thanks big BOSS. Coming from you means a lot

— Virat Kohli (@imVkohli) December 7, 2019