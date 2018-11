टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपने प्रदर्शन के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के कारण भी यह खिलाड़ी लोगों के दिलों पर राज करता है, लेकिन विराट कोहली ने इन दिनों कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उनकी जमकर आलोचना हो रही है। फैंस उन्हें तरह-तरह की नसीहत भी दे रहे हैं। दरअसल विराट कोहली एक फैंस के साथ सोशल मीडिया पर उलझ गए और वीडियो अपलोड करते हुए लोगों को नसीहत दे डाली कि अगर उन्हें भारतीय बल्लेबाजों के खेलने का अंदाज नहीं पसंद आ रहा तो फिर वो देश छोड़ के जा सकते हैं।

उन्होंने ये जवाब एक यूजर के इस बात पर दिया जिसमें उसने लिखा था कि विराट कोहली की बल्लेबाजी में कुछ नया नहीं है और वो एक ओववरेटेड बल्लेबाज हैं, वहीं मुझे भारतीय बल्लेबाजों से ज्यादा इंग्लैड और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का खेल देखना पसंद है। ये बात विराट को रास नहीं आई और वो भड़क उठे। कोहली की इस प्रतिक्रिया का लोग जमकर मजाक बना रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अगर आपको विदेशी चीजों से इतनी ही दिक्कत है तो फिर विदेशी चीजों का इस्तेमाल क्यों करते हो और विदेशी सामानों का प्रमोशन क्यों करते हो।

Is #Kohli asking his non-Indian fans to leave their country and come to India.. Or to sort their priorities? #WTF pic.twitter.com/tRAX4QbuZI

गौरतलब है कि भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टी-20 सीरीज में विराट कोहली को आराम दिया गया है, वहीं वनडे सीरीज में अभी हाल ही में विराट कोहली दस हजार वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। वहीं मौजूदा क्रिकेट जगत में सबसे शानदार खिलाड़ी के रूप में शुमार विराट कोहली अपनी प्रतिभा के दम पर तो करोड़ो दिलों पर राज करते हैं लेकिन उनका यह बर्ताव लोगों को खास पसंद नहीं आ रहा है।

He’s advanced & ultra-modern version of ‘ Border pe hamare jawan marr rhe hai aur tu Mohamed Amir ko like karta hai ’. https://t.co/WHPc06Fo4a

Does kohli use an Indian made phone to read those tweets on?

And don't you endorse Audi, Puma and Tissot, @imVkohli?

— Sandhya Menon (@TheRestlessQuil) November 7, 2018