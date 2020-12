ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत के 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच की दूसरी पारी में टीम इंडिया 36 रनों पर ही सिमट गई। यह उसके टेस्ट इतिहास का न्यूनतम स्कोर है। विराट कोहली की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने टेस्ट में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया था। संयोग की बात यह है कि दोनों मौकों पर तारीख 19 दिसंबर ही था। इतना ही नहीं दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपना 50वां टेस्ट शतक इसी तारीख को लगाया था।

भारतीय टीम एडीलेड ओवल में शनिवार को आस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में केवल 36 रन पर ढेर हो गई, जो उसका 88 साल के टेस्ट इतिहास में न्यूनतम स्कोर है। इससे पिछला रिकार्ड 42 रन का था जो भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 24 जून 1974 में लार्ड्स में बनाया था, लेकिन इसे ठीक चार साल पहले 19 दिसंबर 2016 की कहानी एकदम भिन्न थी। मैदान था चेन्नई का एम ए चिदंबरम चेपक स्टेडियम जब कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली पारी सात विकेट पर 759 रन पर समाप्त घोषित करके टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर का नया रिकार्ड बनाया था।

भारत का पिछला रिकार्ड सात विकेट पर 726 रन था जो उसने श्रीलंका के खिलाफ 2009 दिसंबर में ही मुंबई में बनाया था। भारत की जिस टीम ने सर्वोच्च स्कोर का रिकार्ड बनाया था उसमें वर्तमान टीम के चार खिलाड़ी कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव शामिल थे। लेकिन वह करुण नायर की नाबाद 303 रन और केएल राहुल की 199 रन की पारी थी जिसके दम पर भारतीय टीम ने सर्वोच्च स्कोर का अपना नया रिकार्ड बनाया था। भारत ने वह मैच पारी और 75 रन से जीता था।

#OnThisDay in 2010, @sachin_rt scored his 50th Test century, the first and so far only player to reach the milestone!

His 111* went in vain as South Africa beat India by an innings and 25 runs in Centurion. pic.twitter.com/VlwmvzaE6k

— ICC (@ICC) December 19, 2017