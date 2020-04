ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली का मानना है कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड को भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली तोड़ सकते हैं। हालांकि, ब्रेट ली ने ये भी कहा कि इसके लिए कोहली को 6-7 साल मौजूदा फॉर्म में ही खेलना होगा। तेंदुलकर ने वनडे में सबसे ज्यादा 49 शतक लगाए हैं। उनके बाद दूसरे स्थान पर कोहली हैं। उन्होंने 248 मुकाबलों में 43 शतक लगाए हैं। टेस्ट में सचिन के 51 और विराट के 27 शतक हैं।

ब्रेट ली ने कहा, ‘‘मैं तीन चीजों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहला है टैलेंट, दूसरा फिटनेस और तीसरा मानसिक क्षमता। कोहली में टैलेंट भरपूर है, वह फिट भी हैं और मानसिक क्षमता इस बात पर निर्भर करेगा कि वे मुश्किल परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। आने वाले सालों में जब उनके बच्चे हो जाएंगे, तब देखना होगा वह घर से बाहर, अपनी पत्नी से दूर और बच्चे से दूर होने पर तालमेल कैसे बैठा पाते हैं।’’

ब्रेट ली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 76 टेस्ट और 221 वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 310 और वनडे में 380 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने 1999 में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। 2012 में ली ने संन्यास ले लिया था। ब्रेट ली ने आगे कहा, ‘‘मुझे कोई शक नहीं कि अपनी प्रतिभा के दम पर वह इसे हासिल कर लेंगे। जहां तक उनकी मानसिक क्षमता की बात है तो अगर वह खुद को फिट रख पाते हैं तो उनमें ये तीनों चीजें हैं, जो उन्हें वहां तक ले जा सकती हैं।’’

