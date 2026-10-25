भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने शनिवार (25 अक्टूबर) को अपनी ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग 11 चुनी। इस टीम में उन्हें वही खिलाड़ी चुनने थे, जिनके साथ वह खेले हैं। रहाणे ने अपनी टीम में विराट कोहली को नहीं चुना। विराट की कप्तानी के दौरान रहाणे उप-कप्तान थे। दोनों क्रमश: नंबर-4 और 5 पर खेलते थे। दिलचस्प बात यह है कि रहाणे खुद इस टीम में पांचवें नंबर पर हैं।

इसके अलावा अजिंक्य रहाणे ने रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को जगह नहीं दी है, जो उनके समय में भारतीय टेस्ट टीम के प्रमुख हिस्सा रहे हैं। उन्होंने केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा को भी नजरअंदाज किया। रहाणे ने बतौर ओपनर मुरली विजय और शिखर धवन को चुना। नंबर-3 पर उन्होंने चेतेश्वर पुजारा की जगह राहुल द्रविड़ को तरजीह दी।

भुवनेश्वर, शमी-इशांत तेज गेंदबाजी के विकल्प

रहाणे ने चौथे नंबर पर सचिन तेंदुलकर और पांचवें पर खुद को चुना। महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान और विकेटकीपर के तौर पर छठे नंबर पर चुना। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन स्पिन गेंदबाजी के विकल्प हैं। भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और इशांत शर्मा तीन तेज गेंदबाज रहे।

अजिंक्य रहाणे की भारत की ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग 11

मुरली विजय, शिखर धवन, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अजिंक्य रहाणे, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, इशांत शर्मा।

भारतीय ओपनर फिर फेल

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में पहली पारी में खाता नहीं खोल सके केएल राहुल दूसरी पारी में हिट विकेट हो गए। वह सिर्फ 4 रन ही बना सके। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 17 रन बनाए थे। वह दूसरी पारी में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 317 रन बनाए। 204 रनों से पिछड़ने के बाद इंडिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पूरी खबर पढ़ें।