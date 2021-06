वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम के हारने के बाद कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री की आलोचना हो रही है। दोनों पर ठीक प्लेइंग इलेवन नहीं चुनने के आरोप लग रहे हैं। यहां तक कि फैंस ने दोनों को पद से हटाने की मांग भी की है। फैंस ने ट्विटर पर बीसीसीआई से कहा है कि अब नया कोच और नया कप्तान लाने की आवश्यकता है। वे रोहित शर्मा को कप्तान और राहुल द्रविड़ को कोच बनाने की मांग कर रहे हैं।

कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया तीसरी बार आईसीसी टूर्नामेंट में हारी है। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली थी। उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने हराया था। अब केन विलियमसन की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हरा दिया। भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज और पूर्व चयनकर्ता किरण मोरे ने कुछ दिनों पर यह कहा था कि रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाने का समय आ गया है।

किरण मोरे ने कहा था, ‘‘हिटमैन रोहित शर्मा जल्द ही टीम के कप्तान बन सकते हैं। कोहली एक चतुर कप्तान हैं और वो धोनी के नेतृत्व में काफी खेले। हालांकि अब वो कबतक वनडे और टी20 टीम की कप्तानी करना चाहते हैं, इसके बारे में वो भी सोचेंगे। इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।’’ किरण मोरे का इशारा टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की तरफ था।

भारत अपनी दूसरी पारी में 170 रन ही बना पाया जिससे पहली पारी में 32 रन की बढ़त हासिल करने वाले न्यूजीलैंड को 139 रन का लक्ष्य मिला। उसने रॉस टेलर (नाबाद 47) और कप्तान केन विलियमसन (नाबाद 52) के बीच तीसरे विकेट के लिये 96 रन की अटूट साझेदारी से दो विकेट पर 140 रन बनाए। बारिश से प्रभावित इस मैच में भारत ने अपनी पहली पारी में 217 रन बनाए थे जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 249 रन बनाने में सफल रहा था।