टीम इंडिया ने 5 मैच की सीरीज के चौथे टी20 में इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। इस मैच में जब इंग्लैंड की पारी के डेथ ओवर्स (आखिरी 4 ओवर) चल रहे थे, तभी विराट कोहली रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंप मैदान से बाहर चले गए। ऐसे मुश्किल समय में विराट के टीम का साथ छोड़ मैदान से बाहर जाने पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया। हालांकि, यूजर्स ने उन्हें करारा जवाब दिया। लोगों ने कहा कि फूट डालो और राज करो वाली अंग्रेजों की यह चाल अब नहीं चलेगी।

अंग्रेज दिग्गज माइकल वॉन ने मैच के बाद ट्वीट कर विराट कोहली पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, ‘विराट की ओर से बहुत बढ़िया कप्तानी…!! भारत और इंग्लैंड के मैच में रोहित शर्मा को कप्तानी की मंजूरी देना और साफतौर से उनकी रणनीति काम कर गई।’ वॉन ने इसके बाद एक और ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा, ‘सिर्फ सोच रहा हूं, सूर्यकुमार मुंबई इंडियंस, हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा की कप्तानी मुंबई इंडियंस के कप्तान। सिर्फ कह रहा हूं।’ उन्होंने अपने ट्वीट को INDvENG को टैग भी किया।

हालांकि, इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया। @amrinde75550299 ने लिखा, ‘फूट डालो और राज करो अब काम नहीं करेगा… यही वजह है कि खून में बह रहा कभी नहीं बदलता है…. मूल प्रवृत्ति उसी की याद दिलाती है। करीब 100 साल के बाद भी…. बेचारे।’ @MrSinha_ ने लिखा, ‘अंग्रेज अपनी पुरानी चाल डिवाइड एंड रूल की चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह अब काम नहीं करेगी।’ ऐसे ही और भी कई लोगों ने कमेंट किए और मीम्स शेयर किए।

Great captaincy from Virat … !! Allowing @ImRo45 to get involved & clearly his tactics work … #INDvENG

