टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपनी बल्लेबाजी और आक्रामक रवैये के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मैदान पर उनके इस एग्रेसिव नेचर को लेकर काफी बातें होती हैं। कई लोग इसे खेल के प्रति उनके जुनून के रूप में लेते हैं तो कुछ इसे खेल भावना के खिलाफ मानते हैं। कोहली का प्रदर्शन और टीम की सफलता दोनों ही विराट की कप्तानी में निखरी है। हालांकि लगता है कि कप्तान कोहली अब खुद को इस रवैये से मुक्त करना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे मैच के दौरान वो ऐसी ही एक किताब पढ़ते नजर आए।

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे दिन विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में Steven Sylvester की किताब Detox Your Ego पढ़ते नजर आए। जैसे ही कोहली ऐसा करते दिखे सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया की मानो बाढ़ सी आ गई है। कई लोग लिख रहे हैं कि एक बहुत जरूरी इंसान के लिए बहुत जरूरी किताब। वहीं, एक यूजर ने लिखा कि मैं ये सोच रहा हूं कि आखिर विराट कोहली को ये किताब सजेस्ट किसने की है।

Just trying to think of who would have convinced Virat Kohli to read that “Detox your Ego” book. #WIvIND #INDvWI

— Suneer (@suneerchowdhary) August 23, 2019