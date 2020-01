India vs Sri Lanka (Ind vs SL) 3rd T20 Highlights, भारत बनाम श्रीलंका टी20 : श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह दी। संजू सैमसन को लेकर पिछले कई दिनों से बातें चल रही थी। सीरीज के आखिरी मैच में कोहली ने ऋषभ पंत की जगह सैमसन को टीम में जगह दी। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने इसके साथ ही दो मैचों के बीच सर्वाधिक मैचों में बाहर रहने का नया भारतीय रिकॉर्ड भी बना लिया। सैमसन हालांकि इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और 6 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर लक्षण सदाकन को छक्का लगाया। लेकिन धनजंय डी सिल्वा की गेंद पर वह LBW हो गए। उनका साढ़े चार साल चला इंतजार केवल दो गेंदों में समाप्त हो गया।

सैमसन का पहली गेंद पर लगाया गया शॉट देखकर कप्तान विराट कोहली भी हैरान थे। वह सैमसन का आत्मविश्वास देखकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने ड्रेसिंग रूम के अंदर सैमसन के लिए जमकर तालियां भी बजाई। इससे पहले सैमसन ने अपना एकमात्र टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 19 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में खेला था। इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला। इस बीच भारत ने 73 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और अब जाकर सैमसन को अवसर मिला।

You’ve got to be genuinely happy for this batsman out here today. Returns after having last played a contest 73 games before #SanjuSamson #IndvSl pic.twitter.com/OycNVNuEax

— caught@point (@caughtatpoint17) January 10, 2020