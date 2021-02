भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैच की सीरीज का तीसरा टेस्ट बुधवार यानी 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाना है। यह मुकाबला पिंक बॉल (गुलाबी गेंद) से खेला जाएगा, यानी यह एक दिन-रात्रि मैच है। यह मैच टीम इंडिया के लिए जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने को लेकर अहम है। वहीं, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के लिए निजी तौर पर भी काफी खास है।

रविचंद्रन अश्विन ने अब तक 76 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें वह 394 विकेट ले चुके हैं। वह 400 विकेट के आंकड़े से 6 विकेट दूर हैं। यदि वह तीसरे टेस्ट में 6 विकेट ले लेते हैं, तो 400 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 16वें गेंदबाज और छठे स्पिनर बन जाएंगे। यही नहीं, वह सबसे कम मैच में 400 विकेट लेने वाले भारतीय भी बन जाएंगे। अभी यह रिकॉर्ड महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले के नाम है। कुंबले ने अपने 85वें टेस्ट मैच में 400 विकेट का आंकड़ा छुआ था।

ओवरऑल बात करें तो सबसे कम टेस्ट मैच में 400 विकेट लेने वालों की सूची में वह दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। इस मामले में पहले नंबर पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं। मुरलीधरन ने 72वें टेस्ट मैच में अपना 400वां विकेट लिया था। इस मामले में अभी दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन हैं। हेडली और स्टेन ने 80वें मैच में अपने-अपने 400 विकेट पूरे किए थे।

विराट कोहली ने अब तक कुल 425 अंतरराष्ट्रीय मैच (टेस्ट, वनडे और टी20) खेले हैं। इनमें वह 70 शतक लगा चुके हैं। वह सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं। सचिन के नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं, जबकि पोंटिंग ने अपने करियर के दौरान 71 शतक लगाए थे। कोहली यदि इस मैच में शतक लगा देते हैं तो वह रिकी पोंटिंग के 71 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।

यही नहीं, कोहली बतौर कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 41 शतक लगा चुके हैं। इस मामले में वह रिकी पोटिंग की पहले ही बराबरी कर चुके हैं। दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। अब कोहली के पास पोंटिंग से आगे निकलने का मौका है। पोंटिंग ने बतौर कप्तान 324 अंतरराष्ट्रीय मैच में 41 शतक लगाए थे। विराट 190 मैच में ही 41 शतक लगा चुके हैं। कोहली पिछली 10 पारियों में एक बार भी तीन अंकों तक नहीं पहुंच पाएं हैं। ऐसे में उनकी कोशिश शतकों का सूखा खत्म करने की होगी। वैसे भी उनके जैसे खिलाड़ी का बल्ला ज्यादा दिन तक शांत नहीं रहता है।

