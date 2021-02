इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैच की सीरीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन अंपायर के एक फैसले ने टीम इंडिया को नाराज कर दिया। मैदानी अंपायर नितिन मेनन के चलते भारत को इंग्लैंड के कप्तान जो रूट विकेट नहीं मिला। रूट को एलबीडब्ल्यू आउट नहीं देने पर विराट कोहली ने डीआरएस लिया। डीआरएस ने रूट आउट तो दिख रहे थे, लेकिन अंपायर्स कॉल के चलते थर्ड अंपायर ने फैसला नहीं बदला।

यह सब देख कप्तान विराट कोहली और मुख्य कोच रवि शास्त्री काफी खफा हो गए। कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी अंपायर के फैसले की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर नितिन मेनन ट्रोल हुए। सोशल मीडिया यूजर्स उनके इस फैसले से इतने गुस्सा थे कि कुछ समय तक ट्विटर पर नितिन मेनन ट्रेंड भी हुआ। विराट कोहली अंपायर से काफी देर तक बहस करते दिखे। रवि शास्त्री भी ड्रेसिंग रूम से अंपायर के फैसले पर नाराजगी भरा इशारा करते दिखे। यह घटना तीसरे दिन के खेल के आखिरी ओवर में हुई। इंग्लैंड ने तीन विकेट पर 53 रन के साथ तीसरे दिन का खेल खत्म किया। उसे भारत ने जीत के लिए 482 रन का लक्ष्य दिया है। अभी उसे जीत के लिए 429 रन और बनाने हैं।

तीसरे दिन के खेल का आखिरी ओवर अक्षर पटेल ने किया। ओवर की पहली ही गेंद पर रूट के खिलाफ ऋषभ पंत ने कैच की अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर नितिन मेनन ने अपील को ठुकरा दिया। पंत ने कोहली से डीआरएस के लिए कहा। विराट ने डीआरएस ले लिया। टीवी रिप्ले में दिखा कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया था। इसका मतलब था कि रूट सुरक्षित थे, लेकिन एलबीडब्ल्यू को लेकर वह फंस रहे थे। अक्षर पटेल की गेंद स्टम्प के सामने ही उनके पैड से टकराई थी। बॉल ट्रैकिंग में दिखा कि गेंद स्टम्प पर लग रही है, लेकिन इंपेक्ट अंपायर्स कॉल था, इसलिए भारत को जो रूट का विकेट नहीं मिला।

यह देख कोहली भड़क गए। वह अंपायर के पास गए और इस बारे में बात की। उनके हावभाव से साफ लग रहा था कि वह रूट को लेकर लिए गए फैसले से वह असंतुष्ट हैं। हालांकि, अंपायर भी अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि इंपेक्ट अलग जगह था। कोहली उनकी बात से सहमत नहीं दिखे। दोनों के बीच काफी देर तक बात हुई। ड्रेसिंग रूम में बैठे शास्त्री भी इस फैसले से सहमत नहीं दिखे। वह हाथ का इशारा कर अपनी नाराजगी जताते दिखे।

What Exactly Happened Between Virat Kohli And Nitin Menon* pic.twitter.com/EQjreewe3f

— (@Akkian_paul) February 15, 2021