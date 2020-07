भारत के कप्तान विराट कोहली ने कोच रवि शास्त्री से इंग्लैंड दौरे के बाद मिली सलाह का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा कोच की एक सलाह ने उनके करियर को बदल दिया। कोहली ने 2014 में इंग्लैंड दौरे पर 10 पारियों में सिर्फ 134 रन बनाए थे। यह उनके करियर की सबसे खराब सीरीज रही थी। चार साल बाद जब वे दोबारा वहां गए तो बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 5 टेस्ट की सीरीज में 539 रन बनाए। इस दौरान दो शतक और तीन अर्धशतक लगाया। उनका औसत 59.30 का था।

कोहली ने कहा कि 2014 मेरे करियर में मील का पत्थर साबित होगा। लोग अच्छे दौरों को अपने करियर का मील का पत्थर कहते हैं, लेकिन मेरे लिए 2014 मील का पत्थर होगा। कोहली ने बीसीसीआई टीवी के लिए ओपनर मयंक अग्रवाल के साथ बातचीत में कहा, ‘‘इंग्लैंड दौरे के बाद मुझे लगा कि चीजें बहुत जल्द खराब हो सकती हैं क्योंकि अगला बड़ा दौरा ऑस्ट्रेलिया का था। मुझे बैठकर अपनी सोच और खेल के बारे में दृष्टिकोण को बदलना पड़ा। मैं अधिक निडर होकर खेलने लगा।’’

