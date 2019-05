भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली हाल ही में एक विज्ञापन में अन्य भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ दिखाई दिए थे। इस विज्ञापन में विराट और ऋषभ रैप सॉन्ग गाते दिखाई दे रहे हैं। विराट कोहली ने इसका वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और वीडियो की तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हॉज इस वीडियो पर कमेंट कर कमेंट कर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल ब्रैड हॉज ने अपने कमेंट में लिखा है कि हैरानी की बात है कि “लोग पैसे के लिए क्या-क्या करते हैं!”

इतना ही नहीं ब्रैड हॉज ने राजस्थान रॉयल्स टीम द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो पर भी ऐसा ही मिलता-जुलता कमेंट किया है। इस वीडियो में राजस्थान रॉयल्स के अजिंक्य रहाणे, स्टीवन स्मिथ और बेन स्टोक्स डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर भी ब्रेड हॉज ने कमेंट करते हुए लिखा कि “जैसा मैंने कहा कि हैरानी है कि लोग पैसे के लिए क्या क्या करते हैं!” पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर अपने इन कमेंट्स के चलते सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं और यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया है।

Amazing what people do for money — Brad Hodge (@bradhodge007) May 16, 2019

As I said amazing what people do for money. — Brad Hodge (@bradhodge007) May 17, 2019

Amazing how it bothers you so much — Romsha (@kohlischarms) May 17, 2019

They do it coz they have earned it by their hardwork.. Probably you never reached there buddy.. — nigel dias (@nigeldias71) May 18, 2019

Funny, I never did say there was nothing wrong with it. I would do the same. Your interpretation of my comment was so ‘glass half full’ if I attach . Your interpretation would be different — Brad Hodge (@bradhodge007) May 17, 2019

हालांकि ट्रोल होने पर ब्रैड हॉज ने सफाई दी है। ब्रैड हॉज ने अपने ट्वीट में लिखा कि “मजे की बात है कि मैंने कभी नहीं कहा कि इसमें कुछ भी गलत है। मैं यदि उनकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। मेरे कमेंट पर आप लोगों की समझ ‘अधूरी’ है। आपकी ‘समझ’ इससे भिन्न हो सकती थी।” बता दें कि ब्रैड हॉज खुद आईपीएल का हिस्सा रहे हैं। और कई आईपीएल टीमों के साथ खेल चुके हैं।

