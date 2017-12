VIDEO: शादी के बाद पहली बार खेल पर बोले विराट कोहली, कहा- मेरे खून में है क्रिकेट

अनुष्का शर्मा के साथ शादी के बाद पहली बार टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने क्रिकेट पर बात की है। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए मुंबई में बीसीसीआई की तरफ से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट कोहली टीम के हेड कोच रवि शास्त्री के साथ दिखे। यहां विराट कोहली ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। विराट कोहली ने मीडिया से कहा कि मैं क्रिकेट से दूर था क्योंकि कुछ बहुत जरूरी काम निपटाने थे। इतने दिनों बाद क्रिकेट पर वापस फोकस करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विराट कोहली ने कहा कि क्रिकेट मेरे खून में है। विराट कोहली ने ये भी कहा कि हम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर किसी को कुछ साबित करने नहीं जा रहे हैं। हम वहां क्रिकेट खेलेंगे और अपना 100% देंगे।

I was away for something which was much more important, switching back to cricket was not difficult at all, cricket is in my blood: Virat Kohli #INDvSA pic.twitter.com/0zh261Jbjy — ANI (@ANI) December 27, 2017

इससे पहले टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा कि सारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खेलेंगे। रवि शास्त्री ने साउथ अफ्रीका टूर को एक बड़े चैलेंज के रूप में कबूला है।

The boys are really looking forward to it, we know it is going to be a huge challenge: Ravi Shastri #IndvsSA pic.twitter.com/4z74IrRujT — ANI (@ANI) December 27, 2017

आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका दौरे में भारत को तीन टेस्ट खेलने हैं। तीन वनडे और छह वनडे भी खेले जाएंगे। शादी की वजह से क्रिकेट से ब्रेक लेने के बाद विराट कोहली इस सीरीज से वापसी करेंगे। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर्स के मैच नहीं खेले थे। फुल टाइम कैप्टन के तौर पर विराट कोहली का यह सबसे बड़ा इम्तिहान माना जा सकता है।

#WATCH Virat Kohli and Ravi Shastri address the media in Mumbai before the team leaves on South Africa tour https://t.co/DRaQjaUBzi — ANI (@ANI) December 27, 2017

