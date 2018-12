ऑस्ट्रेलिया में कोहली एंड कंपनी ने किया कुछ ऐसा, सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे फैंस

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार (6 दिसंबर) को टेस्ट सीरीज का पहला मैच एडिलेड में खेला जाएगा। भारत के पास इस साल ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सुनहरा अवसर है। क्रिकेट के कुछ दिग्गजों ने तो भारत को लेकर यहां तक कह दिया है कि अगर भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत पाई तो फिर वह कभी नहीं जीत पाएगी। सीरीज शुरू होने से पहले दोनों ही टीमों के कप्तान विराट कोहली और टिम पेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस दौरे को काफी अहम बताया। एडिलेड टेस्ट से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में विराट कोहली के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, पार्थिव पटेल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी नजर आ रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने जीभ निकालकर तस्वीर खिंचाई है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कप्तान कोहली ने कैप्शन में लिखा, ”’ऐसा तब होता है जब आप ग्रुप में सर्किट ट्रेनिंग करें।’

विराट कोहली की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर कुछ फैंस को पंसद नहीं आ रही है। बता दें कि भारतीय टीम को इसी साल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में फैंस खिलाड़ियों को मस्ती से ज्यादा खेल पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। विराट कोहली को अक्सर मैदान पर शतक पूरा करने या फिर कोई कैच पकड़ने के बाद जीभ निकालते देखा गया है। विराट कोहली मस्ती करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते।

That’s what happens when you do group circuit training! pic.twitter.com/bIKhq1mwqD

— Virat Kohli (@imVkohli) December 3, 2018