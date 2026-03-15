आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और लीग के पहले 20 मैचों का शेड्यूल भी आ गया है। इसी बीच सभी खिलाड़ी अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के कैंप से भी जुड़ने लगे हैं। इसी क्रम में विराट को भी आरसीबी के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। फ्रेंचाइजी ने रविवार 15 मार्च को अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें विराट कोहली से टी20 के ऑलटाइम बेस्ट ओपनर को लेकर सवाल किए गए।
विराट कोहली को इस सवाल-जवाब के क्रम में बीच-बीच में दो ऑप्शन दिए जा रहे थे। इसमें शुरुआत एडम गिलक्रिस्ट और सुनील नरेन के नाम से हुई। विराट को किसी दो में से एक नाम को बतौर बेस्ट टी20 ओपनर बताना था। इसमें अंत में वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा के भी नाम आए। सभी नामों के बाद अंत में विराट कोहली ने क्रिस गेल को टी20 फॉर्मेट का ऑलटाइम बेस्ट ओपनर चुना।
सचिन और सहवाग में कोहली ने वीरू को चुना
रैपिड फायर के इस राउंड में विराट से जब वीरेंद्र सहवाग और शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसिस, ब्रेंडन मैकुल्लम व शिखर धवन के नाम पूछे गए तो सभी ऑप्शन में कोहली ने सहवाग को बेस्ट ओपनर चुना। वहीं जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का ऑप्शन आया तो विराट ने फिर भी सहवाग को चुना।
क्रिस गेल को विराट ने बताया बेस्ट टी20 ओपनर
इस राउंड के आखिरी में जब क्रिस गेल का नाम आता है तब उन्होंने सहवाग के आगे गेल का नाम लिया। उसके बाद जब क्रिस गेल और रोहित शर्मा में से किसी एक को बतौर बेस्ट टी20 ओपनर चुनने की बात आई, वहां भी विराट ने गेल को बेस्ट टी20 ओपनर चुन लिया। इस तरह विराट कोहली के मुताबिक अंत में क्रिस गेल बेस्ट टी20 ओपनर बनकर निकले।
क्रिस गेल के टी20 रिकॉर्ड निश्चित ही विध्वंसक हैं। उन्होंने अपने ओवरऑल टी20 करियर में 463 मैच खेलते हुए 455 पारियों में 14562 रन बनाए। उनका करियर स्ट्राइक रेट 150 का है जिसमें 88 अर्धशतक और 22 शतक भी शामिल हैं। गेल ने अपने टी20 करियर में 1056 छक्के लगाए हैं। यह रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्हें टी20 क्रिकेट का क्यों महान बल्लेबाज या ओपनर कहा जाता है।
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