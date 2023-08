एशिया कप में पाकिस्तान से भिड़ने को तैयार विराट कोहली, 17.2 पॉइंट के साथ पास किया यो यो टेस्ट

टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज के दौरान खेलते हुए दिखे थे। उसके बाद से वह ब्रेक पर हैं। विराट कोहली ने वनडे सीरीज का पहला मैच खेला था।

विराट कोहली ने बेंगलुरु में यो यो टेस्ट पास कर लिया है। टीम इंडिया एनसीए में कैंप कर रही है। फोटो सोर्स- Kohli Insta

एशिया कप का आगाज 30 अगस्त से पाकिस्तान और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहा है। भारत का पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ है। इस महामुकाबले से पहले टीम इंडिया बेंगलुरु में 6 दिन का कैंप कर रही है। इस कैंप में सभी खिलाड़ियों को यो यो टेस्ट भी पास करना है। कैंप में सबसे पहले पहुंचे विराट कोहली ने 17.2 पॉइंट के साथ इस टेस्ट को पास कर लिया है। कोहली ने शेयर की फोटो विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक फोटो पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है। कोहली ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है- ‘खतरनाक कोन्स के बीच यो-यो टेस्ट पूरा करने की खुशी।’कोहली ने अपने यो यो स्कोर का भी यहां जिक्र किया। वेस्टइंडीज टूर के बाद से ब्रेक पर हैं कोहली बता दें कि टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज के दौरान खेलते हुए दिखे थे। उसके बाद से वह ब्रेक पर हैं। विराट कोहली वेस्टइंडीज दौरे पर वनडे टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन रोहित और कोहली ने खुद को वनडे सीरीज से अलग रखा था और यंग खिलाड़ियों को मौका दिया था। कोहली ने पहला वनडे जरूर खेला था, लेकिन वह बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे।

