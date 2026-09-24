भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से होगी, लेकिन इस सीरीज से पहले बात अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली हैं जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान के 3 बैटर शामिल हैं तो वहीं सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा इस लिस्ट में टॉप-5 से बाहर हैं।

सचिन-रोहित टॉप-5 से बाहर, कोहली नंबर 1

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय बैटर विराट कोहली के नाम पर दर्ज है जिन्होंने इस टीम के खिलाफ अब तक खेले 43 मैचों में 2261 रन बनाए हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के पूर्व बैटर जावेद मियांदाद मौजूद हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ 64 मैचों में 1930 रन बनाए थे जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद मार्क वॉ ने इंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में खेले 47 मैचों में 1708 रन बनाए थे। लिस्ट में जैक कैलिस चौथे जबकि रमीज राजा 5वें स्थान पर मौजूद हैं।

इस लिस्ट में रोहित शर्मा छठे स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने 37 मैचों में 1613 रन बनाए हैं जबकि सचिन तेंदुलकर 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने 39 मैचों में 1573 रन बनाए थे। इस सूची में 8वें नंबर पर पूर्व कंगारू कप्तान एलन बॉर्डर मौजूद हैं जिन्होंने 61 मैचों में 1546 रन बनाए थे जबकि 9वें नंबर पर मौजूद रिकी पोंटिंग ने 45 मैचों में 1475 रन बनाए थे। इस सूची में 10वें स्थान पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान व बैटर इंजमाम-उल-हक मौजूद हैं जिन्होंने 48 मैचों में 1439 रन बनाए थे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-10 बैटर

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 विराट कोहली 2009-2023 43 41 7 2261 157* 66.5 2332 96.95 9 11 3 239 25 जावेद मियांदाद 1975-1993 64 64 7 1930 100* 33.85 3026 63.78 1 12 4 103+ 10+ मार्क वॉ 1988-2001 47 45 2 1708 173 39.72 2237 76.35 3 11 2 112 12 जैक कैलिस 1998-2011 40 40 7 1666 139 50.48 2144 77.7 4 12 0 119 21 रमीज राजा 1985-1995 53 53 3 1624 104* 32.48 2783 58.35 2 8 3 120 3 रोहित शर्मा 2009-2023 37 35 7 1613 162 57.6 1756 91.85 3 12 1 157 35 सचिन तेंदुलकर 1991-2011 39 39 9 1573 141* 52.43 2016 78.02 4 11 5 152 8 एलेन बॉर्डर 1979-1993 61 60 6 1546 127* 28.62 2348 65.84 1 9 3 104 9 रिकी पोंटिंग 1995-2010 45 45 4 1475 106 35.97 1911 77.18 2 12 6 115 15 इंजमाम-उल-हक 1991-2007 48 45 6 1439 90* 36.89 2251 63.92 0 13 2 118 6

आर्यवीर सहवाग ने 105 गेंदों पर बनाए 109 रन, ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ 3 मैचों में लगाए 19 चौके

आर्यवीर सहवाग का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में साधारण ही रहा और वो इन मैचों में एक भी छक्का नहीं लगा पाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)