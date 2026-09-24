भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से होगी, लेकिन इस सीरीज से पहले बात अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली हैं जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान के 3 बैटर शामिल हैं तो वहीं सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा इस लिस्ट में टॉप-5 से बाहर हैं।

सचिन-रोहित टॉप-5 से बाहर, कोहली नंबर 1

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय बैटर विराट कोहली के नाम पर दर्ज है जिन्होंने इस टीम के खिलाफ अब तक खेले 43 मैचों में 2261 रन बनाए हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के पूर्व बैटर जावेद मियांदाद मौजूद हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ 64 मैचों में 1930 रन बनाए थे जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद मार्क वॉ ने इंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में खेले 47 मैचों में 1708 रन बनाए थे। लिस्ट में जैक कैलिस चौथे जबकि रमीज राजा 5वें स्थान पर मौजूद हैं।

इस लिस्ट में रोहित शर्मा छठे स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने 37 मैचों में 1613 रन बनाए हैं जबकि सचिन तेंदुलकर 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने 39 मैचों में 1573 रन बनाए थे। इस सूची में 8वें नंबर पर पूर्व कंगारू कप्तान एलन बॉर्डर मौजूद हैं जिन्होंने 61 मैचों में 1546 रन बनाए थे जबकि 9वें नंबर पर मौजूद रिकी पोंटिंग ने 45 मैचों में 1475 रन बनाए थे। इस सूची में 10वें स्थान पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान व बैटर इंजमाम-उल-हक मौजूद हैं जिन्होंने 48 मैचों में 1439 रन बनाए थे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-10 बैटर

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
विराट कोहली2009-2023434172261157*66.5233296.95911323925
जावेद मियांदाद1975-1993646471930100*33.85302663.781124103+10+
मार्क वॉ1988-200147452170817339.72223776.35311211212
जैक कैलिस1998-201140407166613950.48214477.7412011921
रमीज राजा1985-1995535331624104*32.48278358.352831203
रोहित शर्मा2009-202337357161316257.6175691.85312115735
सचिन तेंदुलकर1991-2011393991573141*52.43201678.0241151528
एलेन बॉर्डर1979-1993616061546127*28.62234865.841931049
रिकी पोंटिंग1995-201045454147510635.97191177.18212611515
इंजमाम-उल-हक1991-200748456143990*36.89225163.9201321186

आर्यवीर सहवाग ने 105 गेंदों पर बनाए 109 रन, ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ 3 मैचों में लगाए 19 चौके

आर्यवीर सहवाग का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में साधारण ही रहा और वो इन मैचों में एक भी छक्का नहीं लगा पाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)