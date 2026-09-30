भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की पारी खेली और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली अब वनडे प्रारूप में घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। वहीं इस लिस्ट में रोहित शर्मा भी टॉप-5 में शामिल हैं। इसके अलावा विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे बैटर भी बने जिन्होंने घरेलू मैदान पर 7000 रन बनाने का कमाल किया।

कोहली ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली अपनी नाबाद 139 रन की पारी के दौरान वनडे प्रारूप में घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने वनडे में अपने घरेलू मैदान पर कुल 6976 रन बनाए थे जबकि विराट कोहली ने अब तक कुल 7006 रन बनाए हैं। सचिन ने घरेलू मैदान पर इतने रन 48.11 की औसत से बनाए थे जबकि विराट कोहली ने इतने रन 63.69 की औसत से बनाए थे।

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रिकी पोंटिंग मौजूद हैं जिन्होंने घरेलू मैदान पर वनडे में कुल 5406 रन बनाए थे जबकि रोहित शर्मा इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने कुल 5249 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में जैक कैलिस पांचवें स्थान पर हैं जिन्होंने 46.64 की औसत से घरेलू मैदान पर कुल 5178 रन बनाए थे जबकि कुमार संगकारा इस लिस्ट में 4724 रन के साथ छठे स्थान पर मौजूद हैं। वहीं एमएस धोनी इस सूची में 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने वनडे में घरेलू मैदान पर 4351 रन बनाए थे।

घरेलू मैदान पर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

7006 रन- विराट कोहली (63.69)

6976 रन- सचिन तेंदुलकर (48.11)

5406 रन- रिकी पोंटिंग (39.17)

5249 रन- रोहित शर्मा (55.25)

5178 रन- जैक कैलिस (46.64)

4724 रन- कुमार संगकारा (40.72)

4351 रन- एमएस धोनी (53.71)

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