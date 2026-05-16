आरसीबी के स्टार बैटर व पूर्व कप्तान विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं। कोहली इस लीग के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 9000 से ज्यादा रन बनाए हैं और यही नहीं वो इस लीग में सफल रन चेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन सफल रन चेज के मामले में वो शिखर धवन से पीछे हैं।

कोहली के नाम सफल रन चेज में सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली को चेज मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता और इसे उन्होंने साबित भी किया है। कोहली आरसीबी के लिए इस सीजन कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और उनकी टीम की बैटिंग उनके इर्द-गिर्द ही घूमती है। कोहली के बल्ले का चलना इस टीम की जीत की गारंटी बन जाता है। कोहली इस लीग में सफल रन चेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं और वो अब तक सफल रन चेज करते हुए 70 पारियों में 142.69 की स्ट्राइक रेट से कुल 2784 रन भी बना चुके हैं।

आईपीएल में सफल रन चेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर शिखर धवन हैं जिन्होंने 53 पारियों में 132.21 की स्ट्राइक रेट से 2159 रन बनाए थे जबकि रोहित शर्मा उनसे ठीक नीचे यानी तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। आईपीएल में सफल रन चेज करते हुए रोहित ने 69 पारियों में 131.29 की स्ट्राइक रेट से कुल 2102 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर केकेआर के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर हैं जिन्होंने 56 पारियों में 123.24 की स्ट्राइक रेट के साथ 1988 रन बनाए हैं।

IPL में सफल रन-चेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-4 बैटर्स

2784 रन – विराट कोहली (142.69 स्ट्राइक रेट, 70 पारियां)

2159 रन – शिखर धवन (132.21 स्ट्राइक रेट, 53 पारियां)

2102 रन – रोहित शर्मा (131.29 स्ट्राइक रेट, 69 पारियां)

1988 रन – गौतम गंभीर (123.24 स्ट्राइक रेट, 56 पारियां)

अभिषेक-वैभव की खास लिस्ट में शामिल हुए फिन एलन; IPL की एक पारी में सबसे ज्यादा 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर्स

फिन एलन ने गुजरात के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 10 छक्के लगाए और इस मामले में वैभव और अभिषेक की बराबरी कर ली। फिन अपने शतक से चूक गए और इस मैच में 93 रन पर आउट हुए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)