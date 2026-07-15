इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को 6 विकेट से जीत मिली। बर्मिंघम में खेले गए इस मैच में भारत के स्टार बैटर विराट कोहली का बल्ला नहीं चला और उन्होंने 6 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से सिर्फ 5 रन बनाए। इस 5 रन के दम पर भी विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर नंबर वन बनने का गौरव हासिल किया।

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में कोहली तीसरे नंबर पर तब बैटिंग करने आए थे जब रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे। कोहली का इंग्लैंड में वनडे में जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है और उम्मीद की जा रही थी कि कोहली का बल्ला चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो 5 रन के स्कोर पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर LBW आउट हुए। ये कोहली का 312वां वनडे मैच था और वनडे में ये उनकी 300वीं पारी थी।

कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने 5 रन बनाकर भी सचिन तेंदुलकर के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया और वनडे प्रारूप में पहली 300 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। कोहली से पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज था जिन्होंने वनडे प्रारूप में अपनी पहली 300 पारियों में 12,015 रन बनाए थे। अब विराट कोहली ने पहली 300 वनडे पारी में 14,802 रन बनाते हुए सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया।

वनडे की पहली 300 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली हैं जिन्होने 11,363 रन बनाए थे जबकि इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग भी हैं जिन्होंने पहली 300 वनडे पारियों में 11,363 रन ही बनाए थे। यानी पोंटिंग और गांगुली संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर मौजूद हैं तो वहीं इस लिस्ट में चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं जिन्होंने 11,227 रन बनाए थे।

वनडे की पहली 300 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-4 बैटर्स

◎ 14,802 रन: विराट कोहली

◎ 12,015 रन: सचिन तेंदुलकर

◎ 11,363 रन: सौरव गांगुली

◎ 11,363 रन: रिकी पोंटिंग

◎ 11,227 रन: जैक कैलिस

युवराज सिंह से आगे निकले अक्षर पटेल, 32 साल 175 दिन की उम्र में खास कमाल कर बने नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी

अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट लिए और 50 से ज्यादा रन बनाए। उन्होंने ऐसा कमाल करके एक साथ हार्दिक पंड्या और युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)