इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने दूसरी पारी में 76 रन की शानदार पारी खेली और उन्होंने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 7000 रन पूरे कर लिए। बाबर आजम, मिस्बा-उल-हक के बाद ऐसे दूसरे पाकिस्तानी कप्तान बने जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया। वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रिकी पोंटिंग के नाम पर दर्ज है।

पोंटिंग टॉप पर, कोहली नंबर 3

बाबर आजम ने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में 16वें नंबर पर आ गए। वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 15440 रन बनाए थे। वहीं ग्रीम स्मिथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 14878 रन बनाए थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली मौजूद हैं जिन्होंने बतौर कप्तान कुल 12883 रन बनाए थे।

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर स्टीफन फ्लेमिंग हैं जिन्होंने कप्तान के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में में 11561 रन बनाए हैं जबकि एमएस धोनी इस सूची में 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 11207 रन बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए थे। एलन बोर्डर इस सूची में छठे स्थान पर 11062 रन के साथ छठे स्थान पर मौजूद हैं। केन विलियमसन इस सूची में 9541 रन के साथ 7वें जबकि अर्जुन रणतुंगा 8726 रन के साथ 8वें नंबर पर हैं। ब्रायन लारा इस लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं जबकि महेला जयवर्धने 10वें स्थान पर हैं।

कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन (औसत)

15440 रन- रिकी पोंटिंग (45.54)

14878 रन- ग्रीम स्मिथ (43.12)

12883 रन- विराट कोहली (59.92)

11561 रन- स्टीफन फ्लेमिंग (35.68)

11207 रन- एमएस धोनी (46.89)

11062 रन- एलन बॉर्डर (41.27)

9541 रन- केन विलियमसन (47.46)

8726 रन- अर्जुन रणतुंगा (37.13)

8410 रन- ब्रायन लारा (45.45)

7673 रन- महेला जयवर्धने (41.70)

7665 रन- सौरव गांगुली (38.32)

7392 रन- मिस्बाह-उल-हक (48.31)

7372 रन- एलिएस्टर कुक (43.36)

7149 रन- क्लाइव लॉयड (47.66)

7060 रन- माइकल क्लार्क (47.38)

7001रन- बाबर आजम (47.30)

वैभव सूर्यवंशी-अंशुल कंबोज नंबर 2, इशान टॉप पर; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इशान किशन दलीप ट्रॉफी 2026 में ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी रहे। वैभव ने भी इतने छक्के लगाए और वो दूसरे स्थान पर अंशुल कंबोज के साथ संयुक्त रूप से रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)