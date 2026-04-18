आईपीएल 2026 के 25वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने केकेआर के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली और अपनी टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई। गिल ने केकेआर के खिलाफ हुए मैच में 50 गेंदों पर 86 रन बनाए और उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा 75 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हिटमैन से ऊपर आ गए। इस लिस्ट में विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं।

रोहित से आगे निकले गिल

गिल ने केकेआर के खिलाफ शानदार पारी खेलते हुए 86 रन बनाए और आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार 75 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में एबी डिविलियर्स के साथ संयुक्त रूप से छठे नंबर पर आ गए। गिल ने ये कमाल इस लीग में 16वीं बार किया जबकि एबी ने भी ऐसा 16 बार ही किया था। गिल ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने इस लीग में 13 बार अब तक 75 रन से ज्यादा की पारी 271 पारियों में खेली है।

इस लिस्ट में पहले स्थान पर क्रिस गेल मौजूद हैं जिन्होंने 141 पारियों में आईपीएल में 23 बार 75 प्लस की पारी खेली थी जबकि दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 264 पारियों में 22 बार ये कमाल किया है। केएल राहुल इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 140 पारियों में 20 बार 75 प्लस की पारी खेली है जबकि जोस बटलर और शिखर धवन ने ऐसा 16-16 बार किया है और दोनों एक साथ पांचवें स्थान पर मौजूद हैं। लिस्ट में रोहित शर्मा 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने ऐसा 12 बार किया है।

आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 75 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाज

23 बार: क्रिस गेल (141 पारी)

22 बार: विराट कोहली (264 पारी)

20 बार: केएल राहुल (140 पारी)

19 बार: डेविड वार्नर (184 पारी)

16 बार: जोस बटलर (124 पारी)

16 बार: शिखर धवन (221 पारी)

14 बार: शुभमन गिल (119 पारी)

14 बार: एबी डिविलियर्स (170 पारी)

13 बार: रोहित शर्मा (271 पारी)

गिल ने की गंभीर की बराबरी

गिल को उनकी पारी के लिए केकेआर के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और वो इस लीग में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में गौतम गंभीर के साथ संयुक्त रूप से 7वें नंबर पर आ गए। गिल को 13वीं बार इस लीग में ये खिताब मिला जबकि गंभीर ने भी 13 बार ये खिताब जीते थे। इस लिस्ट में रोहित शर्मा 21 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड के साथ पहले स्थान पर हैं। विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं।

IPL में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच खिताब जीतने वाले भारतीय बल्लेबाज

21 बार: रोहित शर्मा (276 पारी)

19 बार: विराट कोहली (272 पारी)

18 बार: एमएस धोनी (278 पारी)

16 बार: यूसुफ पठान (174 पारी)

16 बार: रविंद्र जडेजा (259 पारी)

15 बार: केएल राहुल (149 पारी)

14 बार: सुरेश रैना (205 पारी)

13 बार: शुभमन गिल (122 पारी)

13 बार: गौतम गंभीर (154 पारी)