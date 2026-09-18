भारतीय टी20 टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में 50 रन की पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 23 रन बनाते ही अपने 9000 टी20 रन भी पूरे कर लिए। इसी के साथ वह उस क्लब में पहुंचे जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सूर्यकुमार यादन जैसे दिग्गज बल्लेबाज शामिल हैं।

क्रिकइंफो के आंकड़ों के मुताबिक संजू से पहले विराट, रोहित, धवन और सूर्या ने ही टी20 क्रिकेट में 9000 रनों का आंकड़ा पार किया था। अब संजू सैमसन ऐसा करने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बने हैं। वहीं संजू सैमसन सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले पांचवें भारतीय भी हैं। उनके अलावा टॉप 10 की लिस्ट में केएल राहुल, एमएस धोनी, सुरेश रैना, अजिंक्य रहाणे जैसे दिग्गजों के नाम मौजूद हैं।

टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ीमैचपारीरन100s50s
विराट कोहली4304131421810110
रोहित शर्मा47245912531884
शिखर धवन3343319797870
सूर्यकुमार यादव3733479729665
संजू सैमसन3513349027857
केएल राहुल 2532408718873
सुरेश रैना3363198654453
अजिंक्य रहाणे3082917968256
एमएस धोनी4053557628028
दिनेश कार्तिक4153677557035

संजू सैमसन का कैसा रहा टी20 करियर

संजू सैमसन के करियर रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 351 टी20 मुकाबलों की 334 पारियों में 9027 रन बनाए हैं। 119 रन उनका सर्वोच्च टी20 स्कोर है। उनका इस फॉर्मेट में औसत 30.7 और स्ट्राइक रेट 140.1 का रहा है। टी20 इंटरनेशनल में संजू ने 69 मैचों की 61 पारियों में 27.66 की औसत और 157.57 के स्ट्राइक रेट से 1569 रन बनाए हैं।

वह टी20 इंटरनेशनल में 3 शतक और 8 अर्धशतक लगा चुके हैं। उन्होंने 130 चौके और 94 छक्के टी20 इंटरनेशनल में लगाए हैं। संजू सैमसन ने आईपीएल में 191 मैच खेलते हुए 5181 रन बनाए हैं। आईपीएल में उनके नाम 5 शतक और 27 अर्धशतक दर्ज हैं। वह राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे और अब चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं।

संजू ने तोड़ा सूर्यकुमार का रिकॉर्ड, अभिषेक टॉप-5 में, रोहित नंबर 1; T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष-6 भारतीय

संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अर्धशतकीय पारी खेली और अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाते हुए उन्होंने सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया और टी20 क्रिकेट में छक्के लगाने के मामले में उनसे आगे निकल गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर