विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर वर्तमान में भले ही चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह दोनों वनडे क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें विराट कोहली के सचिन तेंदुलकर से रन कम जरूर हैं लेकिन उनके मैच कम हैं और शतक सचिन से ज्यादा हैं। शायद यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी एरोन फिंच ने अपने ऑलटाइम टॉप 8 वनडे के बल्लेबाजों में विराट को टॉप पर रखा है।

एरोन फिंच ने क्रिकइंफो के साथ एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने अपने मुताबिक वनडे के टॉप 8 बल्लेबाजों की रैंकिंग बताई है। उन्होंने इस वीडियो में खिलाड़ियों के नाम पूछे जाने पर उन्हें 1 से आठ तक रैंकिंग पोजिशन दी है। खास बात यह है कि इसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर को नंबर 1 पर नहीं रखा है। फिंच ने विराट कोहली को इस लिस्ट में टॉप पर रखा है। वहीं रोहित शर्मा इस लिस्ट के टॉप 3 में भी नहीं हैं।

एरोन फिंच ने अपनी लिस्ट में रोहित शर्मा को नंबर 5 पर रखा है। जबकि सनथ जयसूर्या और एडम गिलक्रिस्ट भी इस लिस्ट में उनसे पीछे हैं। वहीं एबी डिविलियर्स, रिकी पोंटिंग इस लिस्ट में रोहित से ऊपर और सचिन व विराट से पीछे हैं। विवियन रिचर्ड्स इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। अंतिम नाम उनका आया था और फिंच ने मजबूरी में उन्हें छठे स्थान पर रखा है।

एरोन फिंच द्वारा चुने गए ODI के ऑलटाइम 8 बल्लेबाज

1- विराट कोहली

2- सचिन तेंदुलकर

3- एबी डिविलियर्स

4- रिकी पोंटिंग

5- रोहित शर्मा

6- विवियन रिचर्ड्स

7- सनथ जयसूर्या

8- एडम गिलक्रिस्ट

विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के वनडे आंकड़े

विराट कोहली ने अब तक वनडे इंटरनेशनल में 314 मैच खेलते हुए 302 पारियों में 14941 रन बनाए हैं। उनके नाम वनडे में 54 शतक और 79 अर्धशतक दर्ज हो चुके हैं। जबकि सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल में 463 मैच की 452 पारियों में 18426 रन बनाए हैं। उनके नाम 49 शतक और 96 अर्धशतक दर्ज हैं।

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