शुभमन गिल की कप्तानी में भारत का श्रीलंका दौरा अच्छा रहा और टीम इंडिया को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत मिली। भारत को अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल में कुल 7 टेस्ट मैच और खेलने हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को लगभग सभी टेस्ट मैच जीतने होंगे। गिल की कप्तानी में टीम इंडिया कोशिश करेगी कि वो फाइनल तक पहुंचे, लेकिन टेस्ट प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 कप्तानों की बात करें तो गिल इस लिस्ट में नहीं हैं।

विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा रन, आखिरी पायदान पर रोहित

भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में कप्तान के रूप में 54.80 की शानदार औसत के साथ कुल 5864 रन बनाए थे। लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं जिन्होंने कप्तान के रूप में टेस्ट क्रकेट में 40.63 की औसत से 3454 रन बनाए थे तो वहीं सुनील गावस्कर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने टेस्ट में बतौर कप्तान 50.72 की औसत के साथ 349 रन बनाए थे। इस लिस्ट में मोहम्मद अजरुद्दीन चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने कुल 2856 रन कप्तान के रूप में बनाए थे।

इस लिस्ट में 5वें नंबर पर सौरव गांगुली हैं जिन्होंने टेस्ट में कप्तान के रूप में कुल 2561 रन बनाए थे जबकि नवाब पटौदी 2424 रन के साथ छठे स्थान पर हैं। लिस्ट में 7वें नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान 51.35 की औसत से कुल 2054 रन बनाए थे तो वहीं राहुल द्रविड़ 1736 रन के साथ 8वें नंबर पर हैं। 9वें स्थान पर इस लिस्ट में कपिल देव हैं जिन्होंने 31.72 की औसत से 1364 रन बनाए थे तो वहीं रोहित शर्मा लिस्ट में आखिरी पायदान यानी 10वें स्थान पर हैं जिन्होंने 30.58 की औसत से कुल 1254 रन बतौर कप्तान बनाए थे।

बतौर कप्तान भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन (औसत)

5864 रन- विराट कोहली (54.80)

3454 रन- एमएस धोनी (40.63)

3449 रन- सुनील गावस्कर (50.72)

2856 रन- मो. अजहरुद्दीन (43.93)

2561 रन- सौरव गांगुली (37.66)

2424 रन- नवाब पटौदी (34.14)

2054 रन- सचिन तेंदुलकर (51.35)

1736 रन- राहुल द्रविड़ (44.51)

1364 रन- कपिल देव (31.72)

1254 रन- रोहित शर्मा (30.58)

देवदत्त पडिक्कल नंबर 2, पंत से आगे ध्रुव जुरेल, सोनल-मानव टॉप पर; भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के टॉप-5 बैटर-बॉलर

भारत और श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में देवदत्त पडिक्कल दूसरे नंबर पर रहे जबकि ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत से ज्यादा रन बनाए। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मानव सुतार रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)