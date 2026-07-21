रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 19 जुलाई को लॉर्ड्स में जो शतक लगाया था उसकी गूंज कम नहीं हो रही है। इस शतकीय पारी से हिटमैन ने कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए थे। उसमें से एक रिकॉर्ड वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक का भी था। इस मामले में रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरे स्थान पर जगह बनाई थी।

वनडे इंटरनेशनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली नंबर 1 पर हैं। रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 34वां शतक लगाया था। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए यह उनका 18वां शतक था। उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा और नंबर 2 पर पहुंचे।

इस लिस्ट की खास बात यह है कि दुनिया के टॉप 5 बल्लेबाजों में पहले तीन खिलाड़ी भारत के ही हैं। वहीं चौथे नंबर पर लिस्ट में क्रिस गेल और पांचवें स्थान पर श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान मौजूद हैं। विराट कोहली 29 शतकों के साथ टॉप पर हैं और टॉप 5 में मौजूद एकमात्र एक्टिव क्रिकेटर रोहित शर्मा से काफी आगे हैं।

ODI में चेज करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

विराट कोहली (भारत): 29 शतक

29 शतक रोहित शर्मा (भारत): 18 शतक

18 शतक सचिन तेंदुलकर (भारत): 17 शतक

17 शतक क्रिस गेल (वेस्टइंडीज): 12 शतक

12 शतक तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका): 11 शतक

रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में भी लगाया 8वां शतक

रोहित शर्मा ने इस पारी में सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड तोड़े थे। इस रिकॉर्ड के अलावा किसी एक देश में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी था। रोहित ने इंग्लैंड में अपना 8वां शतक लगाया था। जबकि सचिन के नाम यूएई में 7 शतक का रिकॉर्ड दर्ज था। (पढ़ें पूरी खबर रिकॉर्ड लिस्ट के साथ)

रोहित-विराट अब कब उतरेंगे मैदान पर, टीम इंडिया की अगली ODI सीरीज किसके साथ? देखें पूरा शेड्यूल

रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस को अब दोबारा दोनों को भारतीय जर्सी में देखने के लिए 2 महीने से ज्यादा का इंतजार करना होगा। टीम इंडिया अब अपनी अगली वनडे सीरीज सितंबर के अंत में खेलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ दोनों ने अपने बल्ले से कमाल दिखाया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





