विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में बेहतरीन नाबाद शतकीय पारी खेली। वनडे इंटरनेशनल में यह उनके करियर का 55वां शतक था। वहीं वनडे इंटरनेशनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने 30वां शतक लगाया। इस मामले में वह बेहतरीन लीड के साथ नंबर 1 पर काबिज हैं।
वहीं एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। सचिन तेंदुलकर इस मामले में तीसरे स्थान पर हैं। जबकि इस लिस्ट में क्रिस गेल चौथे, श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान पांचवें स्थान पर हैं। अगर वनडे में सफल रन चेज में शतक की बात करें तो विराट कोहली का यह 25वां शतक था।
वनडे इंटरनेशनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक
- 30 शतक: विराट कोहली
- 18 शतक: रोहित शर्मा
- 17 शतक: सचिन तेंदुलकर
- 12 शतक: क्रिस गेल
- 11 शतक: तिलकरत्ने दिलशान
- 10 शतक: सनथ जयसूर्या
- 10 शतक: सईद अनवर
विराट कोहली ने लगाया वनडे का तीसरा सबसे तेज शतक
विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 88 गेंद पर 139 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 9 छक्के लगाए। उन्होंने 74 गेंद पर ही अपना शतक पूरा कर लिया था। विराट का वनडे करियर में यह तीसरा सबसे तेज शतक था। उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर में 52 गेंद पर शतक लगाया था और यह उनके वनडे करियर का सबसे तेज शतक था।
विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक
- 52 गेंद: vs ऑस्ट्रेलिया, जयपुर 2013
- 61 गेंद: vs ऑस्ट्रेलिया, नागपुर 2013
- 74 गेंद: vs वेस्टइंडीज, तिरुवनंतपुरम 2026
- 76 गेंद: vs श्रीलंका, होबार्ट 2012
- 76 गेंद: vs श्रीलंका, कोलंबो RPS 2017
- 80 गेंद: vs श्रीलंका, गुवाहाटी 2023
कोहली ने तोड़े सचिन के 2 रिकॉर्ड
विराट कोहली ने इस पारी में सचिन तेंदुलकर के दो बड़े रिकॉर्ड तोड़े। विराट अब वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 15 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं उन्होंने अपने घर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने के रिकॉर्ड के मामले में भी सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा। साथ ही लिस्ट ए में और भारतीय सरजमीं पर सबसे ज्यादा शतक के मामले में भी उन्होंने सचिनकी बराबरी की। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
विराट कोहली नंबर 1, सचिन तेंदुलकर लिस्ट में दूसरे, रोहित शर्मा तीसरे पर; लिस्ट ए में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय
विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शतकीय पारी खेली। वह अब तक 86 इंटरनेशनल और 60 लिस्ट ए शतक लगा चुके हैं। इस मामले में विराट सचिन के बराबर पहुंचे हैं लेकिन लिस्ट में नंबर 1 हैं। यहां देखें सबसे ज्यादा लिस्ट ए शतक लगाने वाले भारतीयों की लिस्ट। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर