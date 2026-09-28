विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में 88 गेंद पर 139 रन की तूफानी पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 55वां और इंटरनेशनल करियर का 86वां शतक था। जबकि लिस्ट ए क्रिकेट में विराट कोहली ने अपना 60वां शतक लगाया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर की इस मामले में बराबरी की लेकिन कम पारियों में 60 शतक तक पहुंचने के कारण वह नंबर 1 पर हैं।

लिस्ट ए में वनडे इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट में होने वाले 50 ओवर के वनडे मुकाबलों के रिकॉर्ड जुड़ते हैं, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी। अब विराट कोहली इस मामले में सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर के बराबर 60 शतक लगा चुके हैं। वनडे इंटरनेशनल में शतकों के मामले में विराट पहले ही सचिन से आगे निकल गए थे। कोहली ने 338 पारियों में 60 और सचिन ने 538 पारियों में 60 लिस्ट ए शतक लगाए थे।

रोहित शर्मा लिस्ट में तीसरे स्थान पर

रोहित शर्मा ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शतक जड़ा था। उनके नाम 38 लिस्ट ए शतक हैं और वह इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। सौरव गांगुली 31 शतकों के साथ चौथे और शिखर धवन 30 शतकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। ऋतुराज गायकवाड़, मयंक अग्रवाल भी इस लिस्ट में शामिल हैं और युवराज सिंह से आगे हैं।

वहीं प्रति शतक पारी का औसत देखें तो विराट कोहली का औसत भी इस मामले में सबसे अच्छा है। औसत के मामले में विराट के बाद 9वें स्थान पर मौजूद मयंक अग्रवाल दूसरे स्थान पर हैं। सचिन तेंदुलकर का प्रति शतक पारी का औसत 9.0 का है।

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज

रैंक बल्लेबाज शतक पारियां पारियां/शतक (औसत) 1 विराट कोहली 60 338 5.6 2 सचिन तेंदुलकर 60 538 9.0 3 रोहित शर्मा 38 349 9.2 4 सौरव गांगुली 31 421 13.6 5 शिखर धवन 30 298 9.9 6 ऋतुराज गायकवाड़ 21 101 4.8 7 गौतम गंभीर 21 292 13.9 8 राहुल द्रविड़ 21 416 19.8 9 मयंक अग्रवाल 20 132 6.6 10 युवराज सिंह 19 389 20.5

IND vs WI: विराट कोहली का 86वां शतक, सचिन तेंदुलकर के दो बड़े रिकॉर्ड टूटे; 88 गेंद पर खेली 139 रन की तूफानी पारी

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में 88 गेंद पर नाबाद 139 रन की पारी खेली। उनका वनडे में 55वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में यह 86वां शतक था। उन्होंने इस पारी में सचिन तेंदुलकर के दो बड़े रिकॉर्ड तोड़े। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





