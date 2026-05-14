विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के 57वें मैच में केकेआर के खिलाफ 105 रन की नाबाद पारी खेलते हुए 10वां टी20 शतक लगाया। उनका आईपीएल में यह 9वां शतक था। विराट टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय भी हैं। उनके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं अभिषेक शर्मा। जबकि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अपने छोटे से करियर में ही इस खास मामले में एक विशेष स्थान बनाया है।
वैभव सूर्यवंशी के नाम अभी तक चार टी20 शतक दर्ज हैं। वह संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर सबसे ज्यादा टी20 शतक लगाने वाले भारतीय हैं। ओवरऑल दुनियाभर में सबसे ज्यादा टी20 शतक लगाने के मामले में क्रिस गेल 22 शतक लगाकर नंबर एक पर हैं। वहीं बाबर आजम के नाम 13 टी20 शतक दर्ज हैं। विराट ने 10वां टी20 शतक लगाते हुए साहिबजादा फरहान, अभिषेक शर्मा, रिले रोसौव और क्विंटन डिकॉक को पीछे छोड़ा।
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|शतक
|विराट कोहली
|426
|409
|14027
|10
|अभिषेक शर्मा
|193
|189
|5722
|9
|केएल राहुल
|251
|238
|8602
|8
|संजू सैमसन
|341
|324
|8830
|8
|रोहित शर्मा
|469
|456
|12491
|8
|इशान किशन
|241
|232
|6739
|7
|ऋतुराज गायकवाड़
|162
|156
|5295
|6
|शुभमन गिल
|186
|183
|5879
|6
|सूर्यकुमार यादव
|371
|345
|9654
|6
|तिलक वर्मा
|154
|146
|4560
|5
|वैभव सूर्यवंशी
|29
|29
|1141
|4
वैभव सूर्यवंशी के आंकड़े शानदार
इस लिस्ट से साफ है कि वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम मैचों मे ही अपना कद काफी बड़ा कर लिया है। वह 30 से भी कम मैच अभी तक खेलते हुए 4 शतक टी20 फॉर्मेट में लगा चुके हैं। मिस्टर आईपीएल और टी20 के प्रसिद्ध बल्लेबाज सुरेश रैना ने 336 मैच खेलते हुए 319 पारियों में 4 टी20 शतक लगाए थे। यानी वैभव इस फॉर्मेट के लिए आने वाले समय में महानतम बल्लेबाजों में से एक बन सकते हैं।
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