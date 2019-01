भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज के बाद अब 12 जनवरी से तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है, इसके लिए टीम के सभी खिलाड़ी अब अभ्यास सत्र पर खासा जोर दे रहे हैं। आगामी विश्वकप के लिहाज से ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है, ऐसे में दोनों टीमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती हैं। टीम इंडिया की बात करें तो धोनी और रोहित शर्मा भी अब टीम के साथ जुड़ गए हैं। सिडनी के मैदान पर 10 जनवरी को जब टीम इंडिया मैदान में अभ्यास के लिए उतरी तो बारिश ने अपना कहर दिखाया जिसके चलते टीम का अभ्यास प्रभावित दिख होता दिख रहा था, लेकिन इस बरसात का असर टीम के हौसलों पर पानी कैसे फेर सकता था। कोहली एंड टीम ने फिर इंडोर प्रैक्टिस सेशन की जुगत कर जमकर अभ्यास किया।

सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ इंडोर स्टेडियम में अभ्यास करते दिख रहे हैं। वहीं टीम के बाकी खिलाड़ी जो टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं थे लेकिन वनडे टीम में हैं वो 8 जनवरी को ही टीम के साथ जुड़ गए हैं और जमकर पसीना बहा रहे हैं।

When it’s raining outdoors, we switch to indoors #AUSvIND pic.twitter.com/pkWBcyygtM

— BCCI (@BCCI) January 10, 2019