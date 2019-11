टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपनी शानदार बल्लेबाजी के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा वो अपने खास अंदाज के कारण भी सुर्खियों में बने रहते हैं। कोहली करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, जिसके चलते उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों उका इंतजार करते हैं। ऐसी ही एक झलक इंदौर के स्टेडियम में भी देखने को मिली जहां टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में पारी और 130 रनों से शानदार जीत हासिल की है।

इस मुकाबले के बाद विराट की मुलाकात उनकी एक स्पेशल फैन से हुई। उनके इस फैन का नाम पूजा शर्मा है, जो इंदौर के सुखलिया में रहती हैं। पूजा ने 12वीं तक पढ़ाई की है। बीमारी के कारण वे अब घर पर रहती हैं। वे विराट की बड़ी फैन हैं। पूजा टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए हर मैच स्टेडियम में देखना चाहती हैं। पूजा ने बताया कि वो विराट की बहुत बड़ी फैन हैं, वो उनका कोई भी मैच मिस नहीं करती हैं। एडिलेड में विराट की 141 रनों की पारी आज भी उन्हें याद है।

Fan moment for 24 yrs old, Pooja Sharma. I don’t know her myself but the Authorities at Holkar stadium, Indore were kind enough and allowed her to meet Virat @ViratGang @ViratFanTeam@ViratKohliFC @viratliciousFC#INDvBAN pic.twitter.com/80T0O0vDRZ

— Akanksha Patodi (@akanksha_patodi) November 16, 2019