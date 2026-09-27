भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इस मुकाबले में विराट कोहली ने नाबाद 139 रन की बेहतरीन पारी खेली। वहीं कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। टॉप 5 बल्लेबाजों में विराट नंबर 1 बने।

विराट कोहली पहले वनडे के बाद टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंचे। वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेते हुए टॉप 5 गेंदबाजों में नंबर 1 पर जगह बनाई। जबकि बल्लेबाजों में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी शतक लगाया और वह दूसरे स्थान पर रहे। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में 2 विकेट लेते हुए प्रसिद्ध कृष्णा नंबर 2 पर रहे। टॉप 5 गेंदबाजों में से तीन भारतीयों ने लिस्ट में जगह बनाई।

भारत-वेस्टइंडीज पहले वनडे के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के विराट कोहली 1 1 139 — 157.95 10 9 शुभमन गिल 1 1 110 110.00 101.85 13 1 जस्टिन ग्रीव्स 1 1 101 101.00 93.52 12 0 जॉन कैंपबेल 1 1 62 62.00 103.33 6 3 अमीर जांगू 1 1 58 — 134.88 7 1

भारत-वेस्टइंडीज पहले वनडे के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट कुलदीप यादव 1 10.0 60 4 10.00 40 1 0 प्रसिद्ध कृष्णा 1 10.0 60 2 30.00 60 0 0 रोस्टन चेज 1 10.0 60 1 64.00 64 0 0 नितीश कुमार रेड्डी 1 5.0 30 1 45.00 45 0 0 अल्जारी जोसेफ 1 9.0 54 1 81.00 81 0 0

भारत सीरीज में 1-0 से आगे

भारत-वेस्टइंडीज पहले वनडे में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वेस्टइंडीज ने 50 ओवर ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए। जवाब में भारत ने 41.4 ओवर में 300 रन बना लिए। विराट कोहली ने 88 गेंद पर 10 चौके और 9 छक्के लगाते हुए नाबाद 139 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाते हुए बेहतरीन शतक जड़ा। भारत ने इसी के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अब सीरीज का दूसरा वनडे मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा।

IND vs WI: विराट कोहली का 86वां शतक, सचिन तेंदुलकर के दो बड़े रिकॉर्ड टूटे; 88 गेंद पर खेली 139 रन की तूफानी पारी

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में 88 गेंद पर नाबाद 139 रन की पारी खेली। उनका वनडे में 55वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में यह 86वां शतक था। उन्होंने इस पारी में सचिन तेंदुलकर के दो बड़े रिकॉर्ड तोड़े। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





