India vs West Indies, Ind vs WI ODI Series 2018: भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रही 5 वनडे मुकाबलों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 1 नवंबर को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ऐसे में इस आखिरी मुकाबले में धमाल मचाने के इरादे से विराट सेना बुधवार को ही वहां पहुंच गई है। बता दें कि अभी हाल ही में आई बाढ़ के कहर ने केरल के जन-जीवन पर गहरा असर डाला था और भारी तबाही मचाई थी,लेकिन धीरे-धीरे वहां अब जन-जीवन सुधर रहा है। वहीं, केरल की हरियाली और खूबसूरती का कायल हर कोई दिखता है, इस लिस्ट में अब विराट कोहली का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने केरल की खूबसूरती और स्वागत करने के तरीके को होटल के एक स्पेशल नोट में लिखा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो केरल घूमने जरूर आएं।

कप्तान कोहली ने इस नोट में लिखा कि यहां कि हरियाली और खूबसूरती मुझे बहुत पसंद है, मैं यहां बार आना चाहता हूं। खासकर यहां के लोगों की उर्जा मुझे बहुत प्रभावित करती है। कोहली ने आगे लिखा- मैं लोगों से भी यह कहना चाहता हूं कि इस प्राकृतिक सुंदरता को निहारने जरूर आएं। वहीं कोहली की इस अपील को राज्य के पर्यटन मंत्री ने कोहली को शुक्रिया कहते हुए शेयर भी किया है।

Thank you Virat, @imVkohli for the nice words you have shared. We are delighted to know that #Kerala makes you happy every time you are here. Enjoy your stay here & have a great game tomorrow. Wishes!#KeralaTourism #IndiaVsWestIndies pic.twitter.com/MBgpxZXK0u

— Kadakampally (@kadakampalli) October 31, 2018