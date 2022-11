ICC Men’s Player Of The Month Winner: भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को खेल के सबसे छोटे प्रारूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। विराट कोहली ने पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ (ICC Men’s Player Of The Month) का पुरस्कार जीता है।

विराट कोहली के साथ जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर भी पुरस्कार के लिए अन्य नामांकित खिलाड़ियों में थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने दोनों को पछाड़कर खिताब जीता।

34 साल के विराट कोहली ने अक्टूबर 2022 में सिर्फ चार पारियां खेलीं। इसमें से उनकी 3 पारियां बहुत यादगार रहीं। इसमें टी20 विश्व कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई नाबाद 82 रन की पारी भी शामिल है।

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में एक समय भारत की हालत खस्ता थी। उस मैच में पाकिस्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम को 160 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने महज 31 रन के भीतर ही 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन विराट कोहली ने हार नहीं मानी।

विराट ने भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ 53 गेंद में नाबाद 82 रन की लुभावनी पारी खेली। कोहली ने मैच के बाद साक्षात्कार के दौरान भी स्वीकार किया था कि यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी थी।

पाकिस्तान के अलावा विराट कोहली ने अक्टूबर की शुरुआत में गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 गेंद में नाबाद 49 रन ठोके थे। कोहली ने टी20 विश्व कप में नीदरलैंड के खिलाफ 44 गेंद में नाबाद 62 रन बनाए। उनकी यह पारी पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद आई थी।

विराट कोहली ने पुरस्कार जीतने के बाद कहा, ‘अक्टूबर महीने का आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। दुनिया भर के प्रशंसकों और पैनल द्वारा स्टैंडआउट खिलाड़ी के रूप में चुने जाने से यह सम्मान मेरे लिए और भी खास हो जाता है।’

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कोहली ने कहा, ‘मैं अन्य नामांकित व्यक्तियों को भी शुक्रिया कहना चाहता हूं, जिन्होंने अक्टूबर 2022 के दौरान इतना अच्छा प्रदर्शन किया। मैं मेरे साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। वे मेरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मेरा समर्थन करना जारी रखते हैं।’