सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2020 के एलिमिनेटर मैच में हारकर रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। विराट कोहली की कप्तानी में टीम लगातार 8वें सीजन में ट्रॉफी नहीं जीत सकी। आरसीबी के बाहर होने के बाद पूर्व भारतीय ओपनर और दो बार आईपीएल जीतने वाले कप्तान गौतम गंभीर ने कोहली पर जमकर निशाना साधा और उन्हें कप्तानी से हटाने की मांग की। गंभीर ने कहा कि ये टीम प्लेऑफ में भी पहुंचने के लायक नहीं थी। आरसीबी को कोहली की जगह किसी और को कप्तान बनाना चाहिए।

विराट की टीम लगातार 5 मैच हारकर बाहर हुई है। उसे प्लेऑफ से पहले लीग राउंड में भी लगातार चार मैच में हार का सामना करना पड़ा था। शुरुआती 10 मैचों में 7 बड़ी जीत के कारण वह नेटरनरेट में अन्य टीमों से बेहतर साबित हुई और प्लेऑफ में पहुंच गई। गंभीर ने ईएसपीएन क्रिकइंफो से बातचीत में कहा, ‘‘आरसीबी को अब कप्तान बदलने की जरूरत है। समस्या जिम्मेदारी को लेकर है। 8 साल बिना ट्रॉफी के। 8 साल लंबा वक्त होता है। आप दूसरे कप्तान क्या किसी खिलाड़ी को भी बिना ट्रॉफी के नहीं रखते। ये जिम्मेदारी की बात है।’’ कोहली की कप्तानी में आरसीबी की टीम 2016 में फाइनल हारी थी।

विराट की कप्तानी टीम तीन बार प्लेऑफ में पहुंची। 2017 और 2019 में टीम आखिरी स्थान पर रही। 2018 में छठे पायदान पर रही। गंभीर ने कहा कि अब समय आ गया है कि कोहली अपने हाथ खड़े कर दें और हार की जिम्मेदारी लें। गंभीर से जब पूछा गया कि अगर आपको टीम का चार्ज मिलता तो क्या कप्तान बदल देते? इस पर गंभीर ने कहा, ‘‘बिल्कुल। एक कप्तान को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। यह सिर्फ एक साल की बात नहीं है। मैं विराट कोहली के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्हें हाथ खड़े कर देने चाहिए। आप रविचंद्रन अश्विन को देख लिजिए। दो साल की कप्तानी में टीम चैंपियन नहीं बनी तो किंग्स इलेवन पंजाब ने उन्हें हटा दिया।’’

I have nothing against Virat Kohli but somewhere down the line he needs to put his hand up and say Yes I’m responsible and I’m accountable – Gautam Gambhir#RCBvSRH pic.twitter.com/xfQybRU00z

