पहली बार टेस्ट में नंबर-1 बने विराट कोहली, BCCI ने कुछ यूं दी बधाई

अपने टेस्ट करियर की 22वां शतक लगाने के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली टेस्ट रैंकिंग में नम्बर-1 बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली अपने करियर में पहली बार टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचे हैं। इस क्रम में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को पछाड़ा है, जो बॉल टेम्परिंग के कारण प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं।

स्मिथ दिसम्बर,2015 से ही नम्बर-1 टेस्ट बल्लेबाज थे, लेकिन कोहली ने पांच अंकों की बढ़त लेकर उन्हें दूसरे स्थान पर धकेलते हुए पहले स्थान पर कब्जा जमाया। आईसीसी के अनुसार, कोहली 2011 में सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं।

एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में कोहली ने शतक लगाने के साथ 200 रन भी बनाए। इसी कारण उन्होंने नम्बर-1 टेस्ट बल्लेबाज की उपलब्धि हासिल की है। आईसीसी ने कहा, “29 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी कोहली भारत के सातवें ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। एजबेस्टन टेस्ट की समाप्ति के बाद रविवार सुबह ताजा रैंकिंग जारी हुई।” वहीं बीसीसीआई ने कुछ यूं कोहली को बधाई दी…

Numero Uno! #TeamIndia captain @imVkohli overtakes Steve Smith to become the new no.1 batsman in the ICC Test rankings. He is the 1st Indian to be No.1 since the great @sachin_rt who achieved this in 2011. pic.twitter.com/Q6ZXWnM9vh

— BCCI (@BCCI) August 5, 2018