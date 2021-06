न्यूजीलैंड ने 23 जून 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हरा दिया। न्यूजीलैंड को क्रिकेट के 144 साल के इतिहास में पहला टेस्ट चैंपियन बनने की उपलब्धि हासिल हुई। इस जीत के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने ट्वीट कर भारतीय टीम को बधाई दी और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शुभकामनाएं दीं।

हालांकि, न्यूजीलैंड की ही वेबसाइट ने जीत के बाद विराट कोहली का अपमान किया है। द अल्टरनेटिव कॉमेंट्री कलेक्टिव (The Alternative Commentary Collective) ने अपने (theaccnz) इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इसमें एक महिला और एक पुरुष दिखाए गए हैं। पुरुष बैठा हुआ है। महिला खड़ी है। महिला ने पुरुष के गले में पट्टा डाल रखा है और वह मुस्कुरा रही है। वहीं पुरुष खुद को असहाय समझता हुआ दिख रहा है। पुरुष के आगे विराट कोहली लिखा हुआ है, जबकि महिला के ऊपर काइल जैमीसन लिखा है।

theaccnz ने अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में कुछ नहीं लिखा है। हालांकि, उसकी इस पोस्ट को देखने के बाद विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। virat_meri_jaan_24 ने लिखा, ‘विराट और बाकी इंडियन प्लेयर्स तुम सब के बाप हैं।’ virat.kohlixadmirer ने लिखा, ‘घरेलू सीरीज जीतकर और भाग्य के सहारे फाइनल में पहुंचने वाली न्यूजीलैंड।’

l_nithin_l ने कहा, ‘यहां तक कि हम आपके गेंदबाजों की सराहना करते हैं, लेकिन इस तरह के पोस्ट हमें वास्तव में नफरत करने को मजबूर करते हैं! और ऐसी बकवास पिच कभी नहीं देखी! सच कहूं तो तुम बच्चे हो!’ kane_williamson_fanarmy ने कमेंट में लिखा, ‘जैमीसन एक लड़की है?’ _loliepop_ ने लिखा, ‘मुझे याद है पिछले साल भारत के खिलाफ टी0 मैच में न्यूजीलैंड को 4 गेंद में जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे और उसके 6 विकेट गिरना शेष थे, लेकिन कीवी टीम ढक्कन हो गई थी। बहुत बुरा हुआ था।’

Thank you to the Indian team for a tremendous Test. Good luck for the summer in England. #WTC21 pic.twitter.com/TVROaFTmxo

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 24, 2021