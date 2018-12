भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक अलग ही अंदाज में नजर आए और उन्होंने मुश्किल वक्त में शानदार शतक जड़कर टीम को मंझधार से निकालने में काफी हद तक मदद की। पर्थ के मैदान पर कोहली उस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे जब ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में बनाए 326 रनों का पीछा करने उतरी टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज शुरुआत में ही आउट हो गए थे। ऐसे वक्त में कोहली ने अपने टेस्ट करियर का 25वां शतक जड़ा। हालांकि इस मैच में कोहली के आउट होने पर विवाद खड़ा हो गया है।

दरअसल हनुमा विहारी के आउट होने के बाद पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और कोहली का साथ निभा रहे थे। कोहली के अंदाज को देखकर लग रहा था कि वो भारत को पहली पारी में एक अच्छी स्थिति में ले जाएंगे। जब कोहली 123 पर बल्लेबाजी कर रहे थे तभी कमिंस की गेंद पर विराट ने एक शॉट खेला जो सेकेंड स्लिप पर गई और हैंड्सकांब ने एक कैच लपका जिसके देखकर लग रहा था कि गेंद पहले जमीन पर पड़ गई थी। ऐसे में काफी मथापच्ची के बाद अंपायर ने उन्हें आउट दिया। विराट के आउट होने के बाद उनकी पारी की जमकर तारीफ हो रही है। स्टेडियम में उन्हें समर्थकों ने खड़े होकर सराहा। हालांकि उनके आउट होने के बाद भी प्रशंसकों और दिग्ग्जों में दो फाड़ नजर आ रही है। एक तरफ लोग इसे जायज ठहरा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग इसे गलत फैसला बता रहे हैं।

Virat Kohli was given OUT but was it a clean catch? #FoxCricket #AUSvIND pic.twitter.com/SAIv1kkX6N

Absolute masterpiece from kohli at Perth .. @bcci @imVkohli .. two of my greatest I have seen play .. Tendulkar and kohli (not seen bradman or sobers play live )…

If the on-field umpire can't even spot no-balls 2 yards from where he's standing, how can he provide a decisive soft signal for such a close catch 30+ yards from him

Umpires are like your grandparents now, even though there is no logic, "Dadaji ne bola hai toh karna hai"

— Gabbbar (@GabbbarSingh) December 16, 2018