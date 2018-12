भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड के मैदान पर पहले टेस्ट मैच का रोमांच जारी है, जहां टीम इंडिया मजबूत स्थिति में दिख रही है। इसी बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबले में एक हजार रन बनाकर कप्तान कोहली ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर भारतीय बल्लेबाजों के ‘हजारी’ क्लब में शामिल हो गए हैं। उनके अलावा सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़ ही ऐसा मुकाम हासिल कर सके हैं। इसके अलावा उन्होंने बतौर टेस्ट कप्तान 2 हजार रन भी पूरे कर लिए हैं।

इस मुकाबले में जब दूसरी इनिंग में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो सलामी जोड़ी ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। वहीं, जब ओपनर जोड़ी आउट हुई तो विराट कोहली मैदान में पहुंचे और एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल इस पारी में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट क्रिकेट में अपना 1000वां रन भी पूरा कर लिया। उनके अलावा यह कीर्तिमान सचिन तेंदुलकर(1809), वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण( 1236) और द्रविड़ (1143) के नाम है। वहीं वीरेंद्र सहवाग भी इस क्लब में शामिल हैं लेकिन उन्होंने 948 रन टेस्ट में टीम इंडिया की तरफ से बनाए और 83 रन उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड इलेवन के खिलाड़ी के रूप में बनाए हैं। वहीं इसके अलावा कप्तान कोहली 28वें मेहमान बल्लेबाज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हजार रन से ज्यादा बनाए हैं लेकिन पिछले 50 सालों में कोहली ने सबसे बेहतरीन (59.05) के औसत से यह मुकाम हासिल किया है।

