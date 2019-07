india vs new zealand semi final match Manchester old Trafford : आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया का अभियान खत्म हो गया। सेमीफाइनल में उसे न्यूजीलैंड के हाथों 18 रन से हार झेलनी पड़ी। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 239 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 49.3 ओवर में 221 रन पर ही पवेलियन लौट गई। रविंद्र जडेजा टीम के हाइएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 59 गेंद पर 77 रन की पारी खेली। भारत के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। इसमें लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, कप्तान विराट कोहली और दिनेश कार्तिक भी शामिल हैं। राहुल, रोहित और विराट सिर्फ 1-1 रन ही बना पाए।

वनडे क्रिकेट में 11 हजार से ज्यादा रन बना चुके विराट कोहली के इस पारी ने सभी को निराश किया। वह भी तब जब वे पिछली पांच पारियों में 50 या उससे ज्यादा का स्कोर कर चुके थे। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि विराट किसी सेमीफाइनल मुकाबले में फेल हुए हैं। यह लगातार दूसरा मौका था, जब वे वनडे में सेमीफाइनल मैच में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए।

विराट ने अब तक पांच सेमीफाइनल खेले हैं। इनमें से वे सिर्फ दो बार ही 50 या उससे ज्यादा का स्कोर कर पाए हैं। तीन बार वे 10 रन के भीतर आउट हुए हैं। विराट ने अपने वनडे करियर का पहला सेमीफाइनल में 2011 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। उस मैच में वे 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरा सेमीफाइनल उन्होंने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ खेला। उसमें वे 58 रन बनाकर नाबाद रहे थे।

उन्होंने अपना तीसरा सेमीफाइनल 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। उस मैच में वे एक रन बनाकर आउट हो गए थे। 2017 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना चौथा सेमीफाइनल खेला। उस मैच में उन्होंने नाबाद 96 रन बनाए थे। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल उनके करियर का पांचवां सेमीफाइनल था। इसमें भी वे महज एक रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली ने अब तक 236 वनडे खेले हैं। इसमें उन्होंने 54 अर्धशतक और 41 शतक की मदद से 11286 रन बनाए हैं।

