भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कप्तान कोहली और पुजारा ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई। इस मुकाबले में पुजारा ने अपने करियर का 17वां शतक जड़ा तो वहीं, कप्तान कोहली ने 82 रनों की पारी खेली हालांकि वो शतक से चूक गए, इन दोनों के सामने मेजबान गेंदबाज बेबस नजर आए। वैसे तो इन दोनों ने ही कमाल की पारी खेली लेकिन मैच के दौरान कोहली और पुजारा के बीच कुछ कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल कप्तान कोहली की बल्लेबाजी के अलावा उनके बारे में एक बात और चर्चित है कि विकेटों के बीच काफी तेज रन दौड़ते हैं और खुद को फिट भी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुजारा रन आउट और धीमी गति से रन के लिए जाने जाते हैं। अक्सर पुजारा के बारे में एक बात कही जाती है कि वो अगर लय में हों तो सिर्फ रन आउट ही हो सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला जब टीम इंडिया का स्कोर 280 रन था उस वक्त कप्तान कोहली ने एक शॉट खेला और रन भागने लगे जितनी देर में उन्होंने तीन रन दौड़े पुजारा दूसरा रन ही पूरा करते दिखे। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे अगर कोहली की चलती तो वो 4 रन भी भागकर ले सकते थे।

That slow mate that can’t keep up with you between wickets

