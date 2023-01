Virat Kohli ने दिसंबर में खत्म किया था 3 साल का सूखा, अब जड़े लगातार 2 शतक; यही रफ्तार रही तो वर्ल्ड कप तक तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

Virat Kohli eyeing Sachin Tendulkar Record: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 49 शतक जड़े हैं। विराट कोहली 45 जड़ चुके हैं।

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। (सोर्स – सोशल मीडिया)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram